جعجع: لا نهادن ولا نساوم

بيروت – “السياسة”:

في إطار التحضيرات للانتخابات النيابية في مايو المقبل، وقبل أيام من إعلان لائحة مرشحيه، التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في معراب، أمس، وفداً من رؤساء المراكز في منطقة زحلة، حيث شدد على ضرورة الالتزام الكامل والمطلق بالتعليمات التي ستصدرها ماكينة “القوّات” الانتخابية، مؤكداً أن هذه الانتخابات مصيريّة والقانون دقيق جداً “من هنا علينا رص الصفوف من أجل مواجهة محاولات العزل التي تحاك ضدنا”.

وقال جعجع “إن زحلة لطالما كانت وستبقى قوّات لبنانيّة ومنبع البطولة والتضحيّة والرجولة وهي كما كانت دائماً وأبداً على الموعد، عندما يطرح الصوت، ستكون كذلك في الاستحقاق المقبل وأنا كلي ثقة بذلك”.

وجدد التأكيد أن البعض يحاول عزل “القوّات” لأنها لا تناسب مشاريعهم السلطويّة إن من ناحية أنها رأس حربة في مسألة الحفاظ على حريّة وسيادة واستقلال لبنان أو من ناحية أخرى في كونها السد المنيع في وجه نهج الفساد السائد في الدولة اللبنانيّة منذ الاستقلال”، مضيفاً “نحن لا نهادن ولا نساوم على المسائل الأساسيّة في الدولة وكما واجهت زحلة الحصار سابقاً ستواجه اليوم محاولات العزل وسنثبت للجميع أن المواطن اللبناني توّاق للسيادة ولبناء دولة قويّة فعليّة لا فساد فيها، اللهم إن التزمنا بتعليمات الماكينة الانتخابية باعتبار أن نجاحنا أو فشلنا في هذه المواجهة المصيريّة بين أيدينا”.