جمارك السالمي أحبطت تهريب 90 نقالاً وشحنة من المواد التموينية المدعومة في ضبطيتين منفصلتين

لم تمر أيام بسيطة على احباط رجال جمارك السالمي كمية كبيرة من الأدوية والمواد التموينية في شاحنة كانت في طريقها الى دولة عربية، حتى ضبط رجال جمارك السالمي ايضاً كمية من المواد التموينية المدعومة «ألبان وأرز وزيوت ومعجون طماطم» الى جانب 90 هاتفاً نقالاً حديثاً، وذلك في ضبطيتين منفصلتين، وحرص المهربون على إخفاء المواد التموينية والهواتف بطريقة حديثة.

وحول الضبطيتين قال مراقب جمارك السالمي ماطر السعيدي٬ ان المفتشين اشتبهوا في شاحنة يقودها عربي، وكانت في طريقها الى دولة عربية، حيث ضبط بداخلها كمية كبيرة من «الأرز» وقد أفرغ في براميل للتهوية وكذلك مواد تموينية، كما تبين وجود نحو 90 هاتفاً نقالاً وضعت داخل كراتين الحليب للتمويه وعدم اكتشافها.

وأضاف السعيدي: ان الشاحنة الأخرى التي كانت في طريقها الى الدولة نفسها ضُبطت فيها كميات من المواد التموينية المدعومة.

وثمن مراقب جمارك السالمي يقظة رجال جمارك السالمي، مشيرا الى ان المضبوطات تم التحفظ عليها واحيلت الى جهات الاختصاص.