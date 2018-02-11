جماعة الحوثي تحاول فتح قنوات تواصل جديدة مع الرياض لاستئناف تفاهمات “ظهران الجنوب”

كشفت صحيفة لندنية، عن محاولات تقوم بها جماعة الحوثي المتمردة في اليمن لفتح قنوات تواصل جديدة مع الرياض، لاستئناف تفاهمات “ظهران الجنوب” التي توصل فيها رئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبدالسلام لاتفاق أولي للتهدئة مع السعودية.

ونفى قيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، لصحيفة “العرب”، التصريحات المنسوبة للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بشأن عقد جولة من المشاورات بين الحوثي وحزب “المؤتمر” في مسقط، بترتيب من المبعوث الدولي الجديد مارتن غريفيث.

وقال “إن “زيارة مزمعة لولد الشيخ إلى مسقط كانت مقررة أول من أمس، لتهيئة الأجواء للالتقاء بوفد التفاوض الحوثي الموجود هناك، لكن الزيارة ألغيت في اللحظات الأخيرة لأسباب غير معروفة”.

بدورها، كشفت مصادر، عن “وساطة عمانية أفضت لإطلاق سراح معظم قيادات المؤتمر المعتقلين في سجون صنعاء”، مشيرة إلى أن خلافاً لا يزال يدور حول مصير عائلة صالح وأولاده المعتقلين.