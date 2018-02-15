د. حمود الحطاب
تسألني نفسي ويسألني عقلي: من يستطيع إيقاف دوران الأرض؟ وتسألني همتي وارادتي :أي جبروت جعلها تدور؟ وأي قوة هي تلك التي تمسكها أن تزول من دورانها قيد أنملة وهي معلقة بكل ما فيها ومن فيها؟
كنت أنظر كثيرا إلى الطائرات وهي ترتفع من على الأرض وتقلع, إنها ترتفع بقوة تصاعدية بوزن يختلف عن وزن هبوطها ولديها أربع قوى؛ تعلو مقدمتها حين تهم بالاقلاع، أولا بعد سرعة تقارب 380 كيلو متر في الساعة لبعض البوينغ تتبعها مؤخرتها التي تكاد تلامس الأرض في تلك اللحظات الخطيرة في دوي صاعق جبار وفيها حمولات الأرض ومن عليها ؛ مئات الحقائب والأمتعة وكميات هائلة من الوقود؛ وقياساً عل طائرة بوينغ330 تقدر الكمية بنحو 700 طن من الوقود شاملا كل الحسابات من التشغيل وقوفا الى احتياطي احتمالات تغيير المسارات والاحتياط الكلي ولمدة سفرة تقدر بنحو 7 ساعات ؛ ويبلغ وزن اكبر ايرباص331 طنا وهي فارغة من الوقود ومع ذلك تتغلب على كل هذه الأوزان فتقلع عن الأرض الى السماء شاهدة على كل إمكانات التغيير والقوة العقلية والإرادة البشرية فكيف بحال الأرض وما عليها من حمولات الجبال والبحار والمحيطات والأنهار والغابات ومن عليها من الكائنات؟
قلت كل هذا ودفعني اليه حديث علمي عميق استغرق نحو ساعتين من الزمن مع طبيبة وعالمة وفيلسوفة حياة كويتية حديث عن التغيير؛هي طبيبة غير عادية تستوعب الطب وفلسفة الحياة معا وبهذا يسمى الأطباء حكماء.
كان حديثا ومحاضرة علمية نادرة وحواراً عن التغيير من اجل الصحة والحياة، ذلك العمل الجبار الذي يشبه قوة حركة الأرض بكل ثقلها وقوة اقلاع الطائرة بما تحمل. الاقلاع عن العادات اليومية في كل شيء يشمل ذلك التغيير في فكر وفلسفة الحياة وما تحمله خبرات عادات الإنسان وثقلها التغيير من الحياة والاجتماع الانساني ومن أجل الصحة في كل شيء.
عملية التغير وعملية التغيير تحتاجان سرعة في الانطلاق قياسا على سرعة الارض مقابل ثقل الجاذبيات كلها وسرعة في اقلاع الطائرة لتتغلب على وزنها وحمولتها. وإذا كان لدى الطائرات اربع قوى في اقلاعها وهبوطها ؛ قوة الرفع التصاعدي، وقوة السحب للأسفل وللخلف، وقوة الوزن النزولي، وقوة التوجه الى الأمام. اذا كان لديها هذه القوى الأربع في حاجتها للاقلاع، فالتغيير والتغير البشري الحياتي من اجل حياة أفضل يحتاجان لكل هذا وتطبيق الأمثلة كلها عليها ،فأي قصور في تلك القوى يعيق التغير والتغيير ويعيق الانطلاق والاقلاع الى سماء الصحة الجسمية والصحة النفسية والصحة الحياتية. إنها الهمة الجبارة .
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من ضعف الأرادة والتمني من غير عمل.
كاتب كويتي
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