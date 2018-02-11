جمعية أحباء مصر في ضيافة ملتقى النقي الثقافي

استضاف ملتقى نجلاء النقي الثقافي وفداً من جمعية أحباء مصر الخيرية برئاسة الاعلامية وعضو المجلس القومي للمرأة تهاني البرتقالي في فندق راديسون بلو ، بحضور الشيخة نوال الصباح والشيخة موزة الصباح والشيخة مريم الصباح ووزيرة التجارة الخارجية المغربية رقية درهم، وحرم السفير العراقي في الكويت ناهد الربيعي.

وأعربت نجلاء النقي عن سعادتها باستضافة وفد جمعية أحباء مصر في صالونها الثقافي للسنة السابعة على التوالي فور وصولهم، مشيرة الى انها تحرص في كل عام على تنظيم زيارتهم الى الكويت في شهر فبراير الذي يتزامن مع الاحتفال بالعيدين الوطني والتحرير .

بدورها أكدت الدكتورة تهاني البرتقالي اذا كانت مصر هي جسد الأمة العربية، فدول الخليج وعلى رأسهم الكويت أطراف وقلب وعقل هذا الجسد الذي لايستطيع الاستمرار من دونهم، مشيرة الى عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية التي يحتوي تاريخها علامات فارقة تجذر الصلات بين الشعبين المصري والكويتي.

ووجهت البرتقالي تحية التقدير واعتزاز الى آل الصباح الكرام والى صاحب السمو أمير الانسانية والديبلوماسية الشيخ صباح الأحمد على جهوده ومساعيه التي جعلت من الكويت الدولة الصغيرة حجماً بمكانة عظيمة وشأن كبير على المستويات الاقليمية والعربية والدولية كافة .

من جانبه قال المستشار الاعلامي ورئيس اللجنة الاجتماعية والاعلامية في اتحاد دواوين الكويت محمد العثمان ان المشاركة في ملتقى الثقافي الذي يستضيف 45 عضوة من جمعية أحباء مصر وحشد كبير من الشخصيات العربية والسياسية والاجتماعية والاعلامية العربية والخليجية البارزة تحت سقف واحد، الأمر الذي يؤكد على مكانة الكويت الكبيرة ودورها الرائد في التاكيد على أواصر المحبة والمودة بين كافة الشعوب العربية، وليس الشعبين الكويتي والمصري فقط.