كرمت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، اخيراً، مكاتب المحاسبة والتدقيق الذين أمضوا أكثر من 30 عاماً في المهنة وذلك فى احتفالية ضخمة نظمتها الجمعية فى غرفة التجارة والصناعة بمناسبة مرور 45 عاماً على إنشائها وكان من ابرز المكرمين المدير الشريك لمكتب ” ديلويت اند توتش” لتدقيق الحسابات، بدر الوزان، وحضر الحفل وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان ولفيف من قياديات العمل المحاسبي.

وقال الروضان، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن “المحاسبين” من أقدم الجمعيات على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أنها كانت مهنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ تميّزت آراؤها بالدقة والشفافية ، مشيرا الى أن “التجارة” ستبذل قصارى جهدها لتواصل الجمعية عطاءها بسبب دورها الريادي، ولأن حوكمة الشركات ونقل المعلومات بشكل شفاف للمساهمين إحدى أدوات تطوير الاقتصاد في البلاد.

ولفت إلى أن الجمعية تعتبر صرحاً عريقاً له شأنه وأهميته في الكويت، إذ جاهدت فيه نخبة من رؤساء وأعضاء لسنوات مضت وحتى عامنا هذا، وتكاتفت الأيادي فيه حول هدف واحد هو الالتزام الأخلاقي، ودعمهم لمهنة المحاسبة والمراجعة من أجل الارتقاء بأدائها بما يعود بالنفع على النشاط التجاري والاقتصادي.

وأفاد بأن مهنة مراقبة الحسابات من الوظائف الفنية المهمة التي تتطلب كفاءة ومعرفة مهنية متخصصة في هذا المجال، مؤكداً أن الحاجة ملحة للكوادر المهنية المؤهلة لتلبية متطلبات الجهات الرقابية وحاجة المؤسسات المالية لهذه الوظيفة.