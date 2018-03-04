جمعية رسالة الإنسانية زارات حضانة بيت سعاد لذوي الإعاقة

قالت رئيس لجنة شؤون المراة في جمعية الرسالة الانسانية الوطنية حميدة القديحي ان الجمعية نظمت زيارة الى حضانة بيت سعاد لذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفالات الوطنية وللاطلاع على الفعاليات والانشطة والبرامج المقدمة من قبل الحضانة لفئات الاعاقة من اطفال الداون بطيئي التعلم وأطفال الاعاقة كافة مشيرة الى ان الزيارة تاتي في اطار أهداف الجمعية الرامية الى خدمة المجتمع ورفعته ودعم ومساندة كافة الشرائح لاسيما ذوي الاعاقة الذين هم في حاجة الى المزيد من الدعم والمساندة من كافة مؤسسات المجتمع المدني .

وأكدت القديحي في تصريح صحافي أن الجمعية مستمرة في عطائها وتأدية دورها الاجتماعي من خلال الانشطة والفعاليات التي تنفذها أو تشارك فيها والزيارات الميدانية التي تقوم بها على مدار العام لتحقيق اهدافها الانسانية والنهوض بالمجتمع الذي يحتاج الى المزيد من التكاتف خلال المرحلة الراهنة لدعم كافة الفئات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية.

وزعت اللجنة الهدايا والاعلام على الاطفال لادخال البهجة في نفوسهم خلال الاحتفالات.