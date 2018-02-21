جنان.. انتبهي أمامك حقل ألغام!

حسن علي كرم

حسن علي كرم

ربما صمود هند الصبيح المرأة الوحيدة في حقل الرجال، وزيرة يتم تجديد الثقة بها مع تشكيل كل وزارة جديدة، والوزيرة الأنثوية الوحيدة التي فشل اقصائها من منصبها الوزاري رغم تكرار المحاولات، رغم الاتهامات الوجيهة التي بعضها لو وجه إلى وزير لكان أقصي فوراً من منصبه قبل ان يكمل دفاعه على منصة الاستجواب، لكن بقيت هند الصبيح صامدة جامدة كالشجرة المعمرة واقفة على قدميها، كأنها بطل مغوار يقف على قمة جبل، لذلك اذا قيل عنها أو وُصفت بالمرأة الحديدية، فذلك ليس بالضرورة لقب او وصف يليق بسيدة ترفض الا ان تكون امرأة، أخت الرجال، ما مكنها ان تبقى صامدة، فهل اتيحت فرص الوزيرات السابقات كما لعب الحظ مع هند الصبيح، ام ان المسألة لا فرص ولا حظوظ، ولكن لله في خلقه شؤون؟

منذ منحت المرأة الحقوق السياسية، دخلت الحكومات الكويتية خمس وزيرات على التوالي والسادسة والاخيرة السيدة الأنيقة، الرقيقة، الجميلة جنان بوشهري الا أنهن جميعهن ما عدا الوزيرة هند الصبيح التي احتفظت بحقيبتها دون تدوير او حقائب بالوكالة، معصومة المبارك التي دشنت تاريخ العمل السياسي للمرأة الكويتية كاول وزيرة في تاريخ الوزارات الكويتية أُلقيت في طريقها الكثير من العراقيل والمعوقات فخرجت بعد اقل من سنتين اثر الحريق التآمري المفتعل في غرفة الملفات بأحد المستشفيات، رغم انها في اثناء حادث الحريق كانت في إجازتها الروتينية خارج البلاد، الا انها تحملت المسؤولية السياسية تاركة المنصب، ثم جاءت بعدها رولا دشتي ونورية الصبيح وموضي الحمود، كلهن تخطين حقول الألغام بلا إصابات او خدوش، لكن عمرهن في المنصب الوزاري ظل اقصر من عمر الوردة الربيعية لا يتعدى الا بضعة اشهر أو في أحسن الظروف سنة، فهل كن غير كفوءات، وتالياً فشلن، ام وراء خروجهن من جنة الوزارة أسباب اخرى؟

ولكن لماذا صمدت هند الصبيح، وهل هذا ينطبق او ينسحب بالضرورة على الوزيرة الجديدة الخجولة جنان بوشهري، رغم تمتعها بالكفاءة والعقلية النظيفة، ام ينتظرها ما تجرعت مرارته الوزيرات السابقات، لعلي صراحة أشك، بل لعلي أشفق على جنان، وقبولها بالمنصب الذي لا شك اشبه بالمغامرة واقتحام حقل ألغام خطر، ولعل إشارات الانذار المبكر التي أضيأت باللون الأحمر امامها لدليل ان هناك شيئا ما بانتظارها وان الطريق أمامها ليس بالضرورة سالكاً، فماذا يعني حجابها لنائب حكومي عميق الولاء اذا كان “ماركة” ابتاعته من أفخم معارض بيع الملابس او من سوق الحريم، هل هذا مثلاً يؤثر على عملها كوزيرة او يخالف سياسات الدولة او يخالف تقاليد مجلس الأمة او تقاليد مجلس الوزراء؟

قطعاً كل ذلك لا يدور الا في مخيلة النائب الذي يجثم على مقعده النيابي منذ نحو 40 عاماً ولازال، وربما “مناكفة” النائب الحكومي العريق أو العتيق على حجاب الوزيرة قد تهون اذا قارناها بالقنبلة الصوتية التي فجرتها الوزيرة، ومفادها “شبهات شابت توزيع قسائم خيطان على غير مستحقين، وانها شكلت لجنة محايدة من خارج الهيئة للتحقيق في القضية”.

السؤال هنا: ماذا تريد جنان هل في ظنها ان هناك صغار موظفين من “السكنية”، او الفراش البنغالي كالعادة الجاهز تلبيسه التهمة، تلاعبوا بالأسماء ودسوا مواطنين غير مستحقين فمنحوا قسائم مقابل حرمان مواطنين مستحقين حتى تقتنص منهم الحق ام تكمن خلفه الرؤوس النافذة الكبيرة من داخل ومن خارج الهيئة، ثم ماذا اذا اكتشفت الوزيرة ان الأسماء غير المستحقة مررت بواسطة او توصيات من نواب او وزراء او نافذين، هل هذا يعني انها ستحاسبهم وتحيلهم للقضاء ويتم سحب القسائم من غير المستحقين وطرد المتلاعبين او الوسطاء من مناصبهم، ام انها تتجرع مرارة الصمت، كأنها لا شافت ولا سمعت؟

صحيح ان جنان زكيت وزيرة من فوق، وصحيح ان خبراتها السابقة موظفة في البلدية ومن ثم عضواً في المجلس البلدي، ثم مستشارة في مجلس الأمة ربما كل ذلك قد أهلها بخبرات ادارية عالية، أو ربما تسير على مبدأ الشفافية، والالتزام بالقسم الدستوري، لكن يبقى العمل السياسي كمن يدخل جحر الثعابين او يقتحم حقل ألغام، ففي السياسة عادة كما نقول في العامية” الحي يقلب”، وما جاز قوله في ثنايا الصلوات ليس بالضرورة قوله في السياسة، فالمصالح تجب الصلوات الخمس وتجب النوافل والشفع والوتر، وتجب الشفافية والقسم الدستوري!

الخلاصة ان “ماركة” حجاب جنان بوشهري بمثابة الإشارة الحمراء ما يعني الانذار المبكر، وإعلانها عن اكتشاف تلاعب في توزيعات قسائم خيطان هذا يعني ان بقدميها اقتحمت حقل ألغام، الامر الذي يتوجب عليها ان ترتدي الملابس الواقية ضد الألغام على شرط الا تحمل “ماركات” او دعايات لشركات اجنبية او ان تسلك سكة السلامة، بلا مغامرات ومراهنات غير محسوبة!

• صحافي كويتي

hasanalikaram@gmail.com