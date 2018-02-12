جنرالات إسرائيل: المواجهة مع إيران مسألة وقت

القدس – وكالات: واصلت الصحافة الإسرائيلية تحليل ما حصل من توتر مع النظام السوري وإيران في اليومين الماضيين، والتنبؤ بما قد تسفر عنه المواجهة المقبلة، الواقعة لا محالة، وفق التقديرات العسكرية.

وقال القائد الأسبق للمنطقة الشمالية الجنرال عميرام ليفين قوله إن الحادث الذي وقع أول من أمس لم ينته بعد، لأننا ما زلنا في استراحة موقتة فقط.

وزعم أن إسرائيل محظوظة لأن الحادث الأخير لم ينته بمقتل طياريها، أو اختطافهما، لكن من الواضح أننا أمام حادث طارئ وخطير يتمثل بتحرش إيراني واضح، من خلال محاولتها تنفيذ تسلل إلى العمق الإسرائيلي عبر طائرتها المسيرة.

من جهته، قال المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» يوآف زيتون إن المواجهة المقبلة مع إيران مسألة وقت ليس أكثر، وهي آتية لا محالة، ورغم نهاية الحادث فإن إسرائيل على قناعة أن إيران ستواصل جهودها لإنشاء قواعد لها في المنطقة.