جنون الشعر شي يدخل الاجسـام والافكـار
جنون الشعر شي يلبـس الشاعـر ويلهابـه
جنون الشعر شي صار فأهل الشعر والأشعار
جنون الشعر قفـل كـل بيبـان وفتـح بابـه
جنون الشعر له قوه تعـادل قـوه الاشجـار
جنون الشعر ماهو بشجره كبره كمـا الغابـه
يغوص بفكري ويبحر وله فيروس ما قد صار
يشوش فكر شعارنويحسبهـم مـن العابـه
افكر بالشعر ما اقدر افكـر غيـر بالاشعـار
اثاري هالجنون اصبح لفكري اقرب احبابـه
انا متأكد انه قد دخـل مـع جملـه الشعـار
تراه يسهل الاشعار ولازم نحسـب حسابـه
طلع يقنص طلع يبحر طلع يلعـب بذالافكـار
ترا له فايـده لكـن قلبـي دوم يشقـى بـه
تربـع داخـل افكـاري الا يالله يـا ستـار
طلع بعد القنص يم الربيع وقـام يرعـى بـه
انا وان قلتهـا بالسـر والا اقولهـا بأجهـار
جنون الشعر شي كل شاعـر يفتـح ابوابـه
فلاح المورقي
لاصرت بايعني اشوفك على خير مع السلامه دام مابه سلامه قلت انتهينا قلت لك خير يا طير
صباح الاحمد ينقرا بأول سطر كلٍ معي يقول حي الله نباه له عندنا محبة وعز وقدر شيخٍ عل
هيه يا نجل العيون اللي علـى طاريهـا تستريح هجوس قلبـي ويتريـح بالـي هيه يا اللي ما
سلام الله على ظلم الفراق وقسّوة الأيام عسى ربي يسهلّ لك طريقك وتحيا وتدوم رح ووجهك
جنون الشعر شي يدخل الاجسـام والافكـار جنون الشعر شي يلبـس الشاعـر ويلهابـه جنون ا