جنون الشعر شي يدخل الاجسـام والافكـار

جنون الشعر شي يلبـس الشاعـر ويلهابـه

جنون الشعر شي صار فأهل الشعر والأشعار

جنون الشعر قفـل كـل بيبـان وفتـح بابـه

جنون الشعر له قوه تعـادل قـوه الاشجـار

جنون الشعر ماهو بشجره كبره كمـا الغابـه

يغوص بفكري ويبحر وله فيروس ما قد صار

يشوش فكر شعارنويحسبهـم مـن العابـه

افكر بالشعر ما اقدر افكـر غيـر بالاشعـار

اثاري هالجنون اصبح لفكري اقرب احبابـه

انا متأكد انه قد دخـل مـع جملـه الشعـار

تراه يسهل الاشعار ولازم نحسـب حسابـه

طلع يقنص طلع يبحر طلع يلعـب بذالافكـار

ترا له فايـده لكـن قلبـي دوم يشقـى بـه

تربـع داخـل افكـاري الا يالله يـا ستـار

طلع بعد القنص يم الربيع وقـام يرعـى بـه

انا وان قلتهـا بالسـر والا اقولهـا بأجهـار

جنون الشعر شي كل شاعـر يفتـح ابوابـه

فلاح المورقي