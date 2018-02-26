كتب – محمود شندي:

تباين أداء اسواق المال الخليجية في تداولات امس حيث أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع طفيف بنسبة 0.3 % مغلقًا عند 7472 نقطة (-22 نقطة)فيما أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع لليوم الثاني على الترتيب مدفوعاً بقطاع البنوك والعقار وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% الى مستوى 4593.30 نقطة ليربح من خلالها 11.29 نقطة، وواصل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية جلسة الأداء الأفقي، مع الترقب لمحفزات جديدة ومال المؤشر العام بنهاية التعاملات نحو الهبوط الطفيف ليفقد 0.04 نقط، وأغلق عند مستوى 3306.53 نقطة في المقابل عمقت بورصة قطر من خسائرها وسط تراجع جماعي بالقطاعات، وقفزة ملحوظة بالتداولات وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.96% متدنياً إلى النقطة 8992.64، ليفقد 87.49 نقطة ، وأنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات الأثنين على ارتفاع مدفوعاً بثلاثة قطاعات قيادية وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.66 % إلى مستوى 1370.71 نقطة ليربح من خلالها 9.06 نقطة وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية التعاملات ، بنسبة 0.55% لمستوى 4985.28 نقطة، رابحاً 27.08 نقطة وارتفعت اونصة الذهب 10.2 دولار لتبلغ 1338 دولار وارتفع مؤشر نيكاى اليابانى 260 نقطة ليغلق على 22153 نقطة وارتفع داو جونز 347.5 نقطة ليغلق على 25309 نقطة والى التفاصيل :-

السعودي يخسر 22 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.3 % مغلقًا عند 7472 نقطة (-22 نقطة)، وسط تداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 73.50 ريال وأنهت أسهم “العربي الوطني” و”السعودي الفرنسي” و”بوبا العربية” و”البنك الأول” و”بترورابغ” و”مجموعة الحكير” تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، وارتفع سهم “حلواني إخوان” بأكثر من 2 % عند 55 ريالًا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح خلال الربع الرابع 2017 بقيمة 20 مليون ريال وصعد سهم “النقل الجماعي” بنحو 1 % عند 15.40 ريال، ويشار إلى أن الشركة أعلنت أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وذلك لتشغيل الخدمة البديلة للحافلات الأهلية في مدينتي الرياض وجدة

ابوظبي يربح 11 نقطة

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع لليوم الثاني على الترتيب مدفوعاً بقطاع البنوك والعقار وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% الى مستوى 4593.30 نقطة ليربح من خلالها 11.29 نقطة وعلى صعيد التداولات إرتفعت مقارنة بجلسة الأحد، حيث جرى التعامل لى 68.25 مليون سهم مقابل 21.57 مليون سهم، وبقيمة 107.32 مليون درهم مقابل 49.85 مليون درهم وارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.40%، من خلال مكاسب سهم أبوظبي الاسلامي والأول بنحو 0.98%، و0.44% على الترتيب وارتفع أيضاً قطاع العقار بنسبة 0.25%، بدعم من سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.53% وكان قطاع الاستثمار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.99% مدفوعاً بسهم الواحة كابيتال بنسبة 2.37% و تصدر التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، بفعل هبوط سهم طيران ابوظبي بنسبة 2.67% وقلت تراجعات الطاقة من خسائر السوق بنسبة 0.45% بعد ان تراجع سهم طاقة بنسبة 1.28% وتصدر سهم اتصالات التداولات من حيث القيمة بنحو 25 مليون درهم، فيما كان سهم اشراق الأنشط من ناحية الحجم بنحو 11.82 مليون سهم.

تراجع طفيف في دبي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية جلسة الاثنين الأداء الأفقي، مع الترقب لمحفزات جديدة ومال المؤشر العام بنهاية التعاملات نحو الهبوط الطفيف ليفقد 0.04 نقط، وأغلق عند مستوى 3306.53 نقطة، متجاهلاً ارتفاع الجلسة السابقة وتصدر الارتفاعات قطاع الاستثمار بنسبة 1.2% مع ارتفاع سهم سوق دبي المالي 2.8% بالغا 1.1 درهم، كما ارتفع السلع 0.57% مع ارتفاع ماركة 3.8% لـ0.571 درهم، وارتفع النقل 0.45% مع ارتفاع أرامكس 1.08% ليصل الى 4.7 درهم وضمت قائمة الارتفاعات قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.20% بدعم صعود سهم دو 0.2% لـ5 دراهم.

“قطر” يفقد 87 نقطة

عمقت بورصة قطر من خسائرها في نهاية تداولات الاثنين، وسط تراجع جماعي بالقطاعات، وقفزة ملحوظة بالتداولات وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.96% متدنياً إلى النقطة 8992.64، ليفقد 87.49 نقطة عن مستويات الأحد وقفزت سيولة البورصة إلى 511.55 مليون ريال مقابل 113.47 مليون ريال امس الاول ، كما تراجعت أحجام التداول إلى 9.86 مليون سهم مقابل 4.14 مليون سهم بالجلسة السابقة وبلغت القيمة السوقية للأسهم القطرية بنهاية التداولات 478.04 مليار ريال بتراجع 1.8% عن قيمتها الخميس الماضي البالغة 486.97 مليار ريال، لتفقد 8.93 مليار ريال وشهدت الجلسة هبوط جماعي بالقطاعات أبرزها البنوك بـ1.71%، متأثراً بتراجع 11 سهماً تقدمها الأهلي متصدر القائمة الحمراء بـ8.57% وتراجع الوطني القيادي بـ3.13% وتراجع النقل 1.01%، لانخفاض سهمي ناقلات والخليج للمخازن 3.15% و1.19% على التوالي وهبط الصناعة 0.54%، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الأسمنت الوطنية بـ7.54%، نظراً لإقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2017 وانخفض العقارات 0.48%، بضغط هبوط اسهم القطاع الأربعة في صدارتها مزايا قطر بـ1.77% وجري التعامل خلال الجلسة على 41 سهماً، تراجع منها 33 سهماً، بينما ارتفع 8 أسهم على رأسها ملاحة بـ2.16%، وبشأن أنشط ألسهم تداولا، فقد تصدر سهم الأول المتراجع 1.35% الكميات بـ1.9 مليون سهم، بينما جاء سهم بروة على رأس السيولة بقيمة 47.5 مليون ريال منخفضاً 0.66%.

البحرين يكسب 9 نقاط

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات جلسة الأثنين على ارتفاع مدفوعاً بثلاثة قطاعات قيادية وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.66 % إلى مستوى 1370.71 نقطة ليربح من خلالها 9.06 نقطة، ليواصل ارتفاعاته للجلسة السادسة على التوالى وارتفع بالمؤشر العام قطاع الاستثمار أولاً 2.26%، بدعم جى اف اتش المالية 8.33%، والعربية المصرفية وقاد سهم المنيوم البا 1.54%، قطاع الصناعة للصعود بنحو 1.51% وانتعش قطاع الخدمات 0.42%، مدفوعاً بسهمى بتلكو وعقارات سيف بنحو 0.93%، و 0.90% على الترتيب وشهدت حركة التداولات انخفضت مقارنة بجلسة الأحد لتصل قيمة التداول إلى 863.9 ألف دينار مقابل 2.63 مليون دينار، كما تقلصت كميات التداول إلى 2.12 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم.

مسقط يصعد 27 نقطة

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات الاثنين، بنسبة 0.55% لمستوى 4985.28 نقطة، رابحاً 27.08 نقطة عن مستوياته في جلسة الأحد ودعم الأداء الإيجابي للمؤشر ارتفاع 16 سهمًا، 8 منها بالقطاع المالي, و 4 أخرى صناعية وساهم في ارتفاع المؤشر صعود القطاع المالي، بنسبة 0.72%, ليرتفع الباطنة للاستثمار 3.7%، وصعد الخليجية للاستثمار 3.49% كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.23%، بدعم سهم جلفار للهندسة المرتفع 3.61%, وصعد الأنوار للسيراميك 1.56% وحد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم الحسن الهندسية على المتراجعين بنسبة 10% ، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.13%، بضغط 3 أسهم, ليتراجع المها للتسويق 2.4%, وانخفض السوادي للطاقة 0.71%، وتراجع كذلك الجزيرة للخدمات 0.58% وتجاهل قطاع الخدمات صدارة سهم المتحدة للطاقة للرابحين بنسبة 3.95% وارتفع حجم التداولات إلى 11.44 مليون سهم، مقابل 5.72 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما زادت قيمة التداولات إلى 1.63 مليون ريال، مقابل 1.1 مليون ريال بجلسة الأحد.