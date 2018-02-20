جهاز الاستخبارات الايراني يعدم أسيرين أحوازيين في معتقلهم

طهران – وكالات: أكدت مصادر إيرانية أمس، نبأ مقتل المواطنين الأحوازيين سيد حبيب رحماني ومهدي الحرداني، على يد عناصر جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الإيرانية.

وفي تصريح لقناة “أحوازنا” الفضائية بشقيق رحماني قال أن شقيقه “معتقل منذ رمضان الماضي ومنذ ذلك التاريخ لم نترك دائرة حكومية إلا وطرقنا بابها لكننا لم نحصل عن أي معلومة عنه، إلا أنه في الخميس الماضي، استدعينا من قبل عناصر جهاز الاستخبارات وتم أبلاغنا بإعدامه”.

وأشار ذوي الشهيد إلى أن عناصر الاستخبارات هددوا ذوي الشهيد إن أقاموا مجلس عزاء له فإنهم سيكونون عرضة للاعتقال.

يشار إلى أن سيد حبيب يعد من خيرة شباب أهل السنة والجماعة وكان يمارس الدعوة في الأحواز، الأمر الذي أثار غضب عناصر الاستخبارات.

في سياق متصل، أكدت مصادر استشهاد مهدي الحرداني من أبناء حي مندلي في الأحواز إثر اعدامه من قبل عناصر جهاز الاستخبارات.

وقال ناشطون إن “عناصر الاستخبارات اتصلوا بعائلة الشهيد وأبلغوهم بإعدامه من دون أن تعرف ماهي اتهاماته ومتى تم اعتقاله”، إلا أن ذويه قالوا إنه “اختفى منذ أشهر وانقطعت أخباره عنهم حتى تفاجئوا باتصال عناصر الاستخبارات بهم وإخبارهم بإعدامه”.