العتيبي: قطاع غزة يعاني وضعاً كارثياً وسط غياب الاهتمام اللازم من المجتمع الدولي

نيويورك – كونا:

تشهد الأيام المقبلة تحركا ديبلوماسيا استثنائيا للكويت في مجلس الامن باعتبارها ممثلة للدول العربية لتسليط الضوء على القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في سورية.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الامن لشهر فبراير الجاري السفير منصور العتيبي في لقاء مع الصحفيين العرب في الأمم المتحدة اعن من امس: ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “سيشارك للمرة الأولى في جلسة مجلس الامن الشهرية حول القضية الفلسطينية في الـ20 من فبراير الجاري”.

وأضاف ان المجلس سيعقد أيضا اجتماعا “بصيغة اريا” في الـ22 من فبراير الجاري حول فلسطين سيشارك فيه الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في كلمة ستلقي نيابة عنه.

وأكد العتيبي ان “القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحظى باهتمام كبير من قبل الكويت خلال فترة رئاستها وعضويتها بمجلس الامن ويأتي ذلك ضمن الوعود التي تعهدنا بها منذ دخولنا مجلس الامن حيث عملنا أيضا مع الوفد البوليفي لمناقشة الوضع في قطاع غزة الذي يعاني وضعا انسانيا كارثيا وسط غياب الاهتمام اللازم من المجتمع الدولي”.

وأوضح ان “ازمة الوقود في قطاع غزة باتت مرهقة جدا وتسببت بالتبعية بأزمات في المياه والكهرباء ومشكلات أخرى في حين يعيش 50 في المائة من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر بينما تبلغ نسبة البطالة 47 في المائة وتصل إلى أكثر من 60 في المائة بين فئة الشباب المحتاجين للعمل”.

وأضاف انه استجدت أخيرا أيضا ازمة نقص تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) “الامر الذي زاد من سوء الأوضاع في غزة”. وشدد العتيبي على ان “المسؤول الأول عن هذه المعاناة التي يعيشها سكان غزة هو الحصار الذي تفرضه سلطة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأكثر من 10 سنوات”.

وقال “نحن كدولة عربية من واجبنا ومسؤوليتنا الإنسانية والاخلاقية ان نسلط الضوء على القضية الفلسطينية في المجلس والتأكيد على انها مازالت على جدول اعمال مجلس الامن لا سيما ان اهم قضية عربية بمجلس الامن هي الصراع العربي – الإسرائيلي والقضية الفلسطينية هي جوهر هذا الصراع”.

من جانب آخر أكد العتيبي ان “الوضع الانساني في سورية لا يزال أولوية بالنسبة للكويت حتى قبل دخول مجلس الامن حيث بادرنا منذ عام 2013 بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعقد ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية وشاركنا في رئاسة المؤتمرين الدوليين للمانحين الرابع والخامس ونجدد التأكيد على اننا نركز على البعد الإنساني للقضية لا سيما ان الوضع السياسي يشهد خلافات عميقة بين الأعضاء”.

وتابع “كوننا نمثل الدول العربية بالمجلس نطمح ان يكون لنا دور كبير في هذا الملف الإنساني ومساعدة اشقائنا المحتاجين في سورية”.

وأشار العتيبي الى ان “سورية شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا كبيرا في الغوطة وادلب وشمال حماة أدى الى سقوط عشرات القتلى المدنيين الامر الذي حتم علينا التفاعل والاستجابة والقيام بكل ما هو مستطاع للحفاظ على حياة المدنيين الأبرياء”.

واكد انه “بناء على دورنا بصفتنا الممثل العربي في مجلس الامن فانه يتحتم علينا عمل ما بوسعنا لتحسين الوضع الإنساني في سورية من خلال السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف المناطق”.

وأضاف “بادرنا من البداية ان يكون هناك موقف موحد لمجلس الامن تجاه هذا التصعيد يستجيب فيه للمطالب التي تطرحها الأمم المتحدة حيث قطعنا شوطا كبيرا نحو اصدار بيان رئاسي من المجلس الا ان الخلافات كبيرة بين الأعضاء وعليه لم نتمكن من الخروج ببيان رئاسي لا سيما انه يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس”.

وتابع انه “استجابة لهذا التصعيد الخطير طلبت الكويت والسويد عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل الاستماع مرة أخرى لتقارير الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سورية والذي شهد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية وباتجاه متصاعد”.

وأضاف “نحن كدولة عربية علينا واجب انساني واخلاقي ان نقوم بشيء يدفع المجلس لاتخاذ موقف من هذا الموضوع حيث قررنا نحن مع السويد الذهاب باتجاه تقديم مشروع قرار لتحسين الوضع الإنساني في سورية”.

وأشار الى انه “بجانب تحرك الكويت في مجلس الامن تجرى اتصالات مكثفة مع العواصم المعنية نؤكد لهم ان موقفنا قائم على نقاط أساسية وهي ضرورة تحرك مجلس الامن تجاه ما يحدث في سورية من تدهور للأوضاع الإنسانية ونأمل من الجميع ان يتفهموا ان تحركنا انساني بحت وبعيد عن الشق السياسي من القضية السورية”.

واكد العتيبي ان هناك مبادئ عامة منصوص عليها في القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان “تم خرقها وانتهاكها في سورية” ويجب ان نقوم بدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية “لا سيما ان هناك انتهاكات كبيرة للقانون الإنساني الدولي في سورية”.

وأعرب العتيبي عن الأمل في ان تتم إزالة القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سورية وتسهيل وصولها للمناطق المحتاجة “من غير قيود وشروط” والسماح للمحتاجين بالاخلاء الطبي. كما عبر عن الأمل في الاستجابة لجميع المطالب الإنسانية التي تقدمت بها الأمم المتحدة والهيئات الاغاثية وذلك لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من الوضع الكارثي الذي يشهده السوريون لا سيما في المناطق المحاصرة.