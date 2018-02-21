اعلنت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الكويت حصدت جائزة الانجاز المتميز لافضل جواز سفر الكتروني لعام 2018، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي السنوي الخاص بطباعة الوثائق الامنية الذي عقد في مدينة وارسوببولندا خلال الفترة من 19 الى 21 فبراير الحالي بمشاركة الكثير من حكومات الدول وكبرى شركات ومصانع المستندات والوثائق الامنية، اضافة الى الكثير من البنوك العالمية.

تسلم الجائزة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح والذي رفع بأسمى آيات الشكر والتبريكات الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، كما وجه الشكر الى جميع العاملين في ادارة الجنسية ووثائق السفر الادارة العامة لنظم المعلومات، كما شكر الشركة التي ساهمت في انجاح مشروع جواز السفر الالكتروني للكويت.

واوضح اللواء الشيخ مازن الجراح ان الكويت تقدمت بورقة عمل تضمنت شرح المشروع جواز السفر الالكتروني الجديد وما يحتويه من مزايا ذات مواصفات امنية عالية وتكنولوجيا حديثة، لافتا ان لجنة التقييم بالمؤتمر اعلنت عن منح الكويت جائزة الاستحقاق كأفضل جواز سفر الكتروني للعام 2018، بعد دراسة الجوانب المختلفة لهذا المشروع الوطني الامني العملاق.

وقال: ان فوز الكويت بجائزة افضل جواز سفر الكتروني يعد شهادة فخر لكل مواطن يحملها خلال تنقلاته وبين يديه.

الجدير بالذكر ان لجنة التقييم منحت في العام 2017 جائزة الجواز الالكتروني لفنلندا، فيما تقاسمها في عام 2016 كل من ايرلندا واسبانيا