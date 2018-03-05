جود وروبي: أعدنا العار إلى الجناة

لوس انجليس ـ د ب أ:
تحدثت نجمات من بينهن اشلي جود، واحدة من أوائل النساء اللاتي اتهمن المنتج الأميركي هارفي واينستين بالاعتداء عليهن جنسيا، عن حقوق المرأة قبيل بدء حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما “الأوسكار” في دورتها التسعين في لوس انجليس.
وقالت جود: “نحن النساء نريد أن تسمع أصواتنا”، مضيفة أن حركة “تايمز آب” ضد التحرش الجنسي والاعتداء في أماكن العمل كانت حول “إظهار العار وإعادته إلى المكان الذي ينتمي إليه اي إلى الجناة”.
وقالت مارغو روبي التي كانت مرشحة لجائزة “أفضل ممثلة” عن دورها في فيلم “آي، تونيا”، إن الحركة فتحت المجال أمام هوليوود من أجل انتاج أفلام تلعب بطولتها نساء يتمتعن بالقوة في بعض النواحي وضعيفات للغاية في نواح أخرى.
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