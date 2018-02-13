جوز: فجوة تمويلية بـ 27 مليار دولار

أكد نائب رئيس شعبة صندوق النقد الدولي، كريستيان جوز أن عملية إعادة الإعمار ترتبط بالاستقرار الكلي، معرباً عن أمله في إصلاحات مهمة في ظل ما التزمت به الحكومة بما عرضته في المؤتمر.

وبين أن الحكومة والبنك الدولي تواصلوا على أن الكلفة الإجمالية التي يحتاجونها هي 88 مليار دولار تدخل الاقتصاد العراقي خلال 6 سنوات لتضع البلاد على طريق التعافي.

وذكر أن حصة العراق نفسها من المبلغ والتي تتحملها الحكومة ستكون نحو 77 مليار دولار، فيما يساهم القطاع الخاص بنحو 11 مليار دولار ، في ظل توقعات بأن تساعد إيرادات النفط في تمويل نحو 50 مليار دولار من الـ 77 المتوقعة وهنا تظهر فجوة في التمويل بنحو 27 مليار دولار، والحكومة تحتاج من القطاع الخاص تمويل جزء من هذه الاحتياجات.

وتطرق الى الاصلاحات في الاقتصاد الكلي التي لابد من اجرائها حيث تعمل الحكومة مع البنك الدولي على حسن اختيار مشاريع الاستثمار العام وفق معايير اقتصادية لوجود كثير من الاحتياجات باعراق، ناهيك عن تحسين اجراءات نظام المشتريات للتأكد من ان الأموال تنفق بصورة فعالة، كما أنه من المهم اطلاق العطاءات التنافسية في كل مشروع.

وتطرق إلى ضرورة اطلاق وإضلاح قانون مكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية كاجراء للمكافحة في ظل اعتراف الحكومة بالفساد الذي يعد هدراً للاموال.

من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي في رابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق، عن نسب التطور والنمو في القطاع المصرفي ، والتطورات الإجرائية في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.