جولة خليجية للحريري تحضيراً لمؤتمرات دعم لبنان

بيروت – “السياسة”:

في إطار التحضيرات التي يقوم بها لبنان، استعداداً لمؤتمرات الدعم الدولية التي تبدأ بمؤتمر “روما 2” في 15 مارس المقبل، يُتوقع أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بجولة على عدد من الدول الخليجية في الأيام المقبلة، يستهلها من السعودية، فالكويت فالإمارات، للبحث مع قادتها في الاستعدادات التي يقوم بها لبنان، من أجل إنجاح هذه المؤتمرات، والطلب منها المشاركة فيها، لتأمين أوسع دعم للبنان لتمكينه من مواجهة التحديات التي تنتظره، وتحديداً في معركته مع الإرهاب وتحمل أعباء النزوح السوري.

وأشارت مصادر وزارية لـ”السياسة”، إلى أن جولة الحريري الخليجية تكتسي أهمية خاصة، قبيل انطلاق مؤتمر روما 2 الذي سيبحث توفير الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية، إضافة إلى مؤتمر “سيدر” المقرر في 6 أبريل المقبل في باريس، حيث سيتم عرض لمشكلات لبنان الاقتصادية، ومن بعده مؤتمر بروكسيل المخصص لدعم النازحين، وبالتالي فإن جولة الرئيس الحريري يُؤمل منها أن تثمر عن نتائج إيجابية، لجهة تأمين أوسع مشاركة خليجية في هذه المؤتمرات.