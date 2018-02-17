جومانا مراد تعود بصورة

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد صورة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, كنوع من المداعبة لجمهورها, وذلك بعد فترة اختفاء عن الوسط الفني, حيث انشغلت على مدار السنوات القليلة الماضية بزواجها من الطبيب ربيع بسيسو, وعقب تفرغها بدأت تصوير مسلسل بعنوان “مدرسة الحب”.

كان آخر ظهور لمراد خلال تواجدها بمهرجان “وهران” الدولي بالجزائر, حيث كانت احدى المكرمات, وحرصت على حضور فعاليات المهرجان.

يذكر ان مسلسل “مدرسة الحب”, يضم مجموعة كبيرة من النجوم العرب من سورية, لبنان, مصر والخليج, من اخراج صفوان مصطفى نعمو, ومن النجوم المصريين الذين شاركوا في بطولة هذا المسلسل ليقدموا ثلاثيات ضمن احداثه بقصص مختلفة, مصطفى قمر, خالد الصاوي, امير كرارة, لقاء سويدان, والاردنية مي سليم, ومن سورية تشارك جومانا مراد.