كتب – فالح العنزي:

تخوض البحرينية جونا احدى مشاهير “السوشيال ميديا” تجربتها التمثيلية الاولى في الدراما بدعم مباشر من ابنة خالتها المطربة الاماراتية احلام، رافضة في الوقت نفسه ان تعتبر ذلك “واسطة” لها، بل تركت للمشاهدين الحكم على ادائها التمثيلي بعد عرض مسلسلها “المواجهة” مع المنتج باسم عبدالامير.

واكدت جونا على انها لا تتوانى في خوض غمار ما يعجبها ويحقق طموحها، وفي الحوار تفاصيل اكثر.

الانتقال من “السوشيال ميديا” للوقوف امام الكاميرا.. قرار ليس سهلا أليس كذلك؟

فعلا، خصوصا عندما اخوض تجربة ليست قريبة مني واجسد شخصية بعيدة عن شخصيتي الحقيقية، الامر لم يكن عادياً ابدا، لكنها الرغبة في اتخاذ خطوة جديدة اتمنى ان تنال اعجاب المشاهدين.

حدثينا عن دعم الفنانة احلام لك في الساحة؟

اوجه تحية الى ابنة خالتي الفنانة “الملكة” احلام، التي ساعدتني بدعمها المستمر وتشجيعها، حيث سبق لها ان طرحت اسمي امام الكاتبة فجر السعيد، وايضا المنتج باسم عبدالامير الذي وصله مقطع فيديو دعم احلام لي ووجد لدي الرغبة الحقيقية في التمثيل.

لكن ربما لا يكون ذلك في صالحك وتتهمين بدخول الفن عن طريق الواسطة؟

كل انسان يخوض تجربة مماثلة في اي مجال من الحياة يحتاج للدعم والتشجيع، والفرصة الاولى حصلتها في مسلسل “المواجهة”، والان الاختبار يقع على عاتقي لاثبات موهبتي من عدمها، فالمشاهد هو الحكم الحقيقي ولا يمكن ان يجامل.

حدثينا عن الشخصية التي تجسدينها في مسلسل “المواجهة”؟

المنتج باسم عبدالامير طلب مني التحفظ على طبيعتها، حتى تكون مفاجأة للمشاهدين، واتمنى ان يكون ادائي على قدر ثقة المخرج حسين الحليبي واعجابه بادائي رغم انني اقف امام الكاميرا للمرة الاولى، نعم لم اتلق اي دروس وورش تدريبية في المجال، لكن مثلي الاعلى هي الفنانة حياة الفهد التي اعتمدت على موهبتها.

ماذا عن علاقتك مع الفتيات في المسلسل ومساحة الدور؟

على فكرة لست ممن يبحثن عن البطولة المطلقة ومنافسة الاخريات، انما ابحث عن دور مؤثر، الاجواء في “اللوكيشن” عائلية وحميمية، وجميع البنات اعتبرهن اخوات مثل شوجي ونور، وغيرهما وتجمعني علاقة طيبة مع الجميع.

بالتأكيد العمل في “اللوكشين” متعب جدا ومرهق، ساعات طويلة في انتظار مشهد لا يتعدى دقائق، وهذا انعكس جدا على ادائي في بعض المشاهد، واتذكر انني باحد المشاهد اتصلت على المنتج باسم عبدالامير “باكية” وقام بتهدئتي.

ماذا عن المسرح؟

سبق ان شاركت في مسرحية اطفال واخرى للكبار، وقدمنا عروضهما في مملكة البحرين، لذلك لا اخشى مواجهة الجمهور.

هل يضايقك وصفك بالفاشينيستا؟

أبدا على العكس تماما، ولماذا اتضايق؟ الفاشينيستا تقدم للمشاهد مجموعة من الاعلانات والاشياء الجميلة، انا فتاة يقودني طموحي نحو تحقيق مستقبل، واسعى لتجربة كافة المجالات.

البعض يقول بان الوسط الفني لا يخلو من الغيرة.. ما رأيك؟

مستعدة لذلك واتقبل النقد وكل ما هو في صالحي، شريطة ان لا يتجاوز الامر الى اساءة شخصية، وهنا لن اسكت عن حقي، وسأتوجه للقضاء حتى يقف المسيء عند حده، لكن في المقابل أنا مؤمنة بان كل ما يحدث لي هو مكتوب ومقدر.

هل فعلا تملكين جنسية غير البحرينية؟

غير صحيح انا بحرينية “بطن وظهر”.