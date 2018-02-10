جونز يتهم مايكل جاكسون بالسرقة والبخل

كانت حياة مغني البوب الراحل مايكل جاكسون مليئة بالأسرار والخفايا التي لاتزال تتكشف حتى بعد وفاته، التي يحيطها أيضاً الكثير من الغموض.

أخيراً إتهم المنتج الموسيقي كوينسي جونز الراحل جاكسون بسرقة ألحان أغنيات عدة أشهرها أغنية “بيلي جين”، قائلاً:” يؤسفني أن أقول ذلك علناً، لكن مايكل سرق الكثير من الأغنيات”.

وأشار جونز في مقابلة له نشرت على موقع “فالتشر” إلى أوجه الشبه بين أغنية “بيلي جين” التي ساهم في إنتاجها وأغنية “ستايت أوف إندبندس” لدونا سمر التي أنتجها هو أيضا وصدرت قبل أشهر.

كما أضاف جونز إتهامه لجاكسون بـ”البخل”، لافتا إلى أنه رفض الاعتراف بالفضل في أغنية “دونت ستوب تيل يو غيت إناف” لعازف الكيبورد غريغ فيلينغينز.