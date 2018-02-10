“جوهرة” باقية في مصر

أوقفت الحكومة المصرية قرار ترحيل الراقصة الروسية ايكاترينا اندريفا الشهيرة بـ”جوهرة” من مصر في مفاجأة كبيرة، بعدما صدر القرار بترحيلها، اثر الازمة التي تسببت فيها بتعمدها الرقص في اماكن عامة من دون “ملابس داخلية”.

وذهبت “جوهرة” الى مصلحة الجوازات في مجمع التحرير لكي تنهي اوراقها وتغادر مصر، لتفاجأ بانه تم اصدار قرار ايقاف الترحيل والابقاء عليها بمصر، شرط استكمال اوراقها كي تستمر وتعمل راقصة شرقية.

وكانت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد جمال مدير النيابة، قررت اخلاء سبيل اندريفا “31 عاما” بكفالة مالية، وترحيلها لقسم شرطة الجيزة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور واثارة الغرائز والعمل من دون ترخيص.