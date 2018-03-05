جيسيكا عازار تترشح للانتخابات على لائحة “القوات”

بيروت – “السياسة”
أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار ترشحها للانتخابات النيابية في المتن الشمالي عن المقعد الأرثوذكسي على لائحة حزب “القوات اللبنانية”.
وقالت عازار “تقدمت اليوم (أمس)، بأوراق ترشحي للإنتخابات النيابية عن مقعد الروم الأورثوذكس في المتن الشمالي”، مشيرة إلى أن “المسؤولية الملقاة على عاتقي كبيرة، ولكني أثق بإرادة اللبنانيين بالتغيير الفعلي، وبإعطاء الفرصة لجيل يحمل الكثير من الأحلام والتطلعات إلى المستقبل”.
وأكدت “يرشحني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فهذا دليل على أن خيار القوات لدعم الشباب والمرأة لا تخطؤه عين، وليس شعاراً انتخابياً، إنه تحد والقوات حزب التحديات”.
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