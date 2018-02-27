جيسيكا عازار مهددة أمنياً

أعلنت المذيعة جيسيكا عازار تلقيها تهديدات أمنية، وأنه ستتوجه الى القضاء اللبناني، فيما أوضح محاميها أن التهديدات جاءت من سورية.

وغردت عازار قائلة “وصلني تهديد أمني وسأتوجه به الى القضاء، نحنا منا بمزرعة ودمنا منو رخيص وحريتنا ما رح نفرط فيها والدولة لازم تثبت انها دولة”.

بدوره، قال الوكيل القانوني لعازار المحامي ايلي محفوض عبر حسابه في موقع “تويتر” “تتعرّض موكلتي جيسيكا عازار لتهديد رخيص وقد وصلتها رسائل خلال الساعات الماضية فيها تهديد واضح لحياتها، لكن اللافت في الامر أن الرسالة من خارج الحدود وتحديداً من سورية وهذا برسم كل من ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في حملة التحريض وفي كل الأحوال الى القضاء نتجه للحماية والعدالة”.

إلى ذلك، نقل موقع “ليبانون ديبايت” عن مصادر، قولها إنه في حال تقدّم السيد بأية شكوى ضد عازار، من المنتظر أن يشهد قصر العدل عاصفة ردود وتحرّكات تضامنية من هيئات سياسية وحزبية ونسائية داعمة لها.