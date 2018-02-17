جيمس وأصدقاؤه في مواجهة كوري وشركائه

لوس انجليس-أ ف ب:

ستتخلى مباراة كل النجوم (اول ستارز) عن تقليدها هذه السنة، فبعد ان كانت تجمع في السنوات السابقة بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الاميركية للمحترفين، فان المواجهة المقررة اليوم على ملعب ستايبلز سنتر في لوس انجليس، ستجمع افضل نجوم اللعبة بغض النظر عن انتمائهم الى هذه المجموعة او تلك.

وقام ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافاليرز وستيف كوري نجم غولدن ستايت ووريزر اللذان حصلا على اعلى نسبة من الاصوات، باختيار فريقيهما بحرية دون الاخذ بالاعتبار انتماء اللاعبين الى المنطقتين الغربية او الشرقية.

ومن الاسماء في تشكيلة جيمس يبرز زميله السابق كايري ايرفينغ الذي فاجأ الجميع الصيف الماضي بالانتقال الى صفوف بوسطن سلتيكس كي لا يبقى تحت ظل «الملك» جيمس، الى جانب لاعب انطوني ديفيس، بالاضافة الى نجم غولدن ستايت ووريرز كيفن دورانت وراسل وستبروك من اوكلاهوما سيتي.

من جهته، اختار كوري الظاهرتين الجديدتين في الدوري اليوناني يانيس انتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) والكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، الى جانب ديمار ديروزان (تورونتو رابتورز) ونجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.

وهنا الفريقان:

فريق ليبرون: ليبرون جيمس (كليفلاند كافالييرز) وانطوني ديفيس (نيو اورليانز بيليكانز) وكيفن دورانت (غولدن ستايت ووريرز) وكايري إيرفينغ (بوسطن سلتيكس) لاماركوس الدريدج (سان أنطونيو سبيرز)، برادلي بيل (واشنطن ويزادرز) وفيكتور أولاديبو (انديانا بيسرز) وراسل وستبروك (أوكلاهوما سيتي ثاندر) غوران دراغيتش (ميامي هيت)، وكيمبا ووكر (تشارلوت) وبول جورج (اوكلاهوما)

فريق ستيفن: ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريرز) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) وديمار ديروزان (تورونتو رابتورز) وجويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز) وجيمس هاردن (هيوستن روكتس) وجيمي باتلر وكارل انطوني تاونز (مينيسوتا تمبروولفز) ودرايموند غرين كلاي طومسون (غولدن ستايت ووريرز) وآل هورفورد (بوسطن سلتيكس) وداميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز) وكايل لاوري (تورونتو رابتورز).