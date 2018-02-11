جيهان السادات: السيسى أنقذ مصر من الفوضى والانهيار

أكدت قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، جيهان السادات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من الفوضى والانهيار، مشددة على أن الجيش والشرطة يخوضان معركة مقدسة لاجتثاث الإرهاب.

ونقلت صحف مصرية عن السادات، القول خلال احتفالية أمس، إن الله أنقذنا بالرئيس عبدالفتاح السيسى الذى استطاع خلال فترة وجيزة رفع رأس مصر أمام العالم من خلال جهوده الداخلية والخارجية، وإنه فى الوقت الذى يحارب فيه الجيش المصرى والشرطة الارهاب لاقتلاع جذوره، لا تتوقف جهود التنمية عن اقامة مشروعات قومية عملاقة مثل الطرق والكهرباء والطاقة.

ووجهت الشكر والتحية لجيش مصر وشرطتها، مؤكدة أن الحرب التى يخوضونها فى سيناء من أصعب الحروب لأنهم لا يحاربون جيشا نظاميا بل عصابات إرهابية، كان بامكانهم القضاء عليها خلال فترة قصيرة، لولا خشيتهم على المدنيين واندساس الارهابيين وسط الأهالى.

ودعت المصريين إلى المشاركة بكثافة للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن ذلك واجب وطنى.