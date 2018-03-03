يعاود الفنان حاتم العراقي الاطلالة على الجمهور واحياء حفلاته الغنائية من خلال حفلين جماهيريين كبيرين في الامارات, بعد توقف حدادا على وفاة شقيقه, حيث يتواجد اليوم على مسرح كورنيش الفجيرة, ضمن حفلات مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون”.

وفي امارة دبي, ومن خلال مسرح فندق قصر السلطان بوتيل هوتيل, يحيي حاتم العراقي حفله الثاني في منتصف شهر مارس برفقة فرقته الموسيقية ضمن برنامج غنائي سيتم اختياره خصيصا من اجمل واهم مواويله واغنياته.

واكد العراقي ان الجمهور والاعلام العربي هما سبب عودته الى الغناء رغم حالة الحزن التي يعيشها, وقال: “اشكر جميع من وقف بجانبي وساندني, وجعلني اعود من الجمهور الذي لم يتوقف عن وقوفه معي ومساندتي, ما افرحني من خلال محبته الصادقة التي افتخر بها, مضيفا انه سيبذل جهده لتقديم مجموعة اعمال تليق بالجمهور”.