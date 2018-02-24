الإعلان الذي نشره نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على موقع “تويتر”

ابوظبي – وكالات: أعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عن وظيفة بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتي.

ونقل موقع “العربية. نت” الالكتروني، عن الشيخ محمد بن راشد، صورة نشرها في حسابه في موقع “تويتر” تتضمن شروط الوظيفة، قائلا “مطلوب للعمل معنا في 2018 وظيفة صانع أمل، وجنسيته عربي، وغير محدد العمر، ويكون له تاريخ في العمل الخدمي والإنساني، كما أن لديه نظرة إيجابية للحياة، ويتقن لغة العطاء قراءة وكتابة”.

وجاء الإعلان ضمن مبادرة “صناع الأمل”، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، حيث فاجأ الجميع العام الماضي بتتويج خمسة صناع أمل بلقب “صانع الأمل الأول”، مقدما مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم.

في غضون ذلك، أعلنت سلطات دبي، أنها ستلجأ للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، لانهائها العمل بعقد امتياز يتيح لشركة تملكها شركة موانىء دبي العالمية، استخدام محطة حاويات دوراليه، التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إثيوبيا، واصفة انهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاما، بأنه “غير قانوني”.

وفيما ذكرت وزارة النقل الجيبوتية، ان قرارها يتماشى مع قانون أقر في نوفمبر الماضي، ردت دبي بأن “التشريع المذكور يتعارض مع القانون الدولي”، موضحة إن “الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة، لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي”.

وأكدت أن شركة موانىء دبي “بدأت إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها”.

ووصفت تصرف حكومة جيبوتي “بالقمع”، مشيرة إلى أن موانئ دبي “تملك حصة 33 في المئة في ميناء دوراليه”.

على صعيد آخر، استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، الشيخ محمد بن زايد، بقصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إدوارد رويس.

وذكر بيان رسمي، أن المسئولين بحثا خلال اللقاء “علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين الإمارات والولايات المتحدة”.

وأضاف أن المسئولين “أكدا حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية وتعزيز أطر التنسيق المتبادل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.

وأوضح أنهما “ناقشا أيضا مستجدات الاوضاع في المنطقة، وتطرقا إلى المبادرات والجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار، واحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة”.