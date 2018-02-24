حالة من الهلع والخوف والحذر ضربت اسواق العملات الرقمية بعد خسائر عنيفة خلال الساعات الماضية، مع اتجاه العديد من الدول لتشديد الرقابة في محاولة لتقنين تداول هذه العملات، إضافة إلى دعوة من صندوق النقد الدولي إلى محادثات عالمية بشأن هذه العملات التي قفزت بنسب صاروخية خلال العام الماضي.

ووفقاً لموقع “coinmarketcap” الذي اوردته “العربية نت”، ومنذ جلسة الثلاثاء الماضي وحتى تعاملات الخميس، تكبدت العملات الرقمية خسائر تجاوزت نحو 92.7 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 18.16% بعدما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 510.3 مليار دولار في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 417.6 مليار دولار حتى مساء الخميس، خلال ثلاثة ايام فقط.

في مقدمة الخاسرين جاءت عملة “بيتكوين كاش” والتي تراجعت بنسبة 24.65% فاقدة نحو 378 دولاراً بعدما تراجعت من مستوى 1539 دولار إلى نحو 1161 دولارا خلال 3 ايام. وتراجعت القيمة السوقية لعملة “بيتكوين كاش” بنسبة 24.52% خاسرة نحو 6.4 مليار دولار بعدما تراجعت من مستوى 20.6 مليار دولار في لتسجل نحو 19.7 مليار دولار خلال ثلاثة ايام فقط.

في المركز الثاني جاءت عملة “ليتكوين” بعدما تراجعت بنسبة 23.65% متراجعة من مستوى 241 دولار إلى مستوى 184 دولار. وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة “ليتكوين” من مستوى 13.3 مليار دولار إلى مستوى 10.1 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 24% بعدما خسرت نحو 3.2 مليار دولار.

وجاءت عملة “ريبل” في المركز الثالث بعدما تراجعت خلال الجلسات الثلاث الماضية بنسبة 21.73% فاقدة نحو 0.25 دولار بعدما تراجعت من مستوى 1.15 دولار في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 0.90 دولار. وتراجعت القيمة السوقية لعملة “ريبل” من مستوى 44.7 مليار دولار إلى مستوى 35.1 مليار دولار فاقدة نحو 9.6 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 21.47%.

وفي المركز الرابع حلت عملة “إيثريوم” والتي تراجعت بنسبة 16.59% بعدما تراجعت من مستوى 952 دولارا إلى مستوى 794 دولارا خاسرة نحو 158 دولارا. وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 16.45% بعدما خسرت نحو 15.3 مليار دولار متراجعة من مستوى 93 مليار دولار إلى مستوى 77.7 مليار دولار.

أما عملة “بيتكوين” التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية فقد تراجعت بنسبة 15.45% فاقدة نحو 1783 دولاراً بعدما تراجعت من مستوى 11534 دولارا لتسجل نحو 9751 دولارا في تعاملات متأخرة الجمعة. وتراجعت القيمة السوقية لعملة “بيتكوين” بنسبة 15.41% خاسرة نحو 30 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية من مستوى 194.6 مليار دولار إلى مستوى 164.6 مليار دولار.