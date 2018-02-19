حبس ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف الأطفال

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار»، ورئيس تحرير البرنامج اكرم النحاس، ومصور اخر اربعة ايام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على خطف الاطفال.

ريهام قالت: «كنت خلال الايام الماضية بمنزلي، وسبب تأخري في الادلاء باقوالي هو رعاية طفلي الرضيع، وحلقة خطف الاطفال التي قدمتها كانت لخدمة اطفال مصر».

يذكر ان ريهام عرضت عبر برنامجها مقطع فيديو ادعت فيه نجاح اسرة البرنامج في اعادة طفلين مختطفين الى عائلتهما، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على ثلاثة متهمين، بخطف الاطفال، وبعد التحقيق مع المتهمين تبين ان معدة البرنامج هي من حرضتهم على خطف الاطفال.