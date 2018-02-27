طلال السعيد

بالأمس وقف وتوقف تاريخ الكويت وقفة عظيمةعند صباح الكويت، صباح الخير والمحبة والتواضع والإنسانية، أميرنا المحبوب، توقف تاريخ الكويت لايعرف كيف يكتب وماذايقول فقد فاجأ الامير المفدى رعاه الله شعبه الوفي مفاجأة سارة وهو في سيارته، ومن دون حراسة ولا موكب، يشارك الشعب الوفي فرحته بالأعياد الوطنية عيدي التحرير والاستقلال كمواطن بسيط مثلهم، يفرح معهم ويتوقف بالزحمة ويسير الهوينا مع السيارات ويسلم على الجميع، والحضور يطوّقون سيارته بالحب وبالدعاء الصادق والهتاف من القلوب قبل الحناجر وليس فقط المواطنين بل حتى المقيمون الذين لم يفرق بينهم وبين المواطنين حفظه الله ورعاه في مكرمته الاخيرة، فحفظوا له المعروف، وبادلوه حبا بحب، واللافت ان بعض الأطفال رشوا المياه على السيارة الأميرية مثل مايفعلون مع بقية السيارات، والأمير رعاه الله يبتسم ويؤشر بيده الكريمة ويحيي الجماهير التي تفاجأت بوجوده، فكانت ردود أفعالها عفوية تعبر عن صادق الحب والولاء فكانوا يهتفون بصوت واحد باسمه الكريم وهو يبادلهم التحية بأحسن منها وكأنه يعرفهم كلهم ويضحك للصغير والكبير بحنو الوالد وعطفه ومحبة القائد وتواضع العظماء الذين يزيدهم تواضعهم هيبة وقرباً من الناس، فقد اتعب رعاه الله زعماء العالم أجمع بمبادراته وبتواضعه وقربه من شعبه وعفويته بالتعامل، فالناس على مر الازمان لايحبون الا من يحبهم ويبادلهم الحب والتقدير وهذا مالمسناه في والد الجميع حاكم البلاد وقائدها الذي يشارك شعبه بالسراء والضراء فمن مثل هذا الزعيم الكبير؟

توقف تاريخ الكويت امام هذه القامة العظيمة ولم يعد يعرف ماذا يكتب أو أي الألقاب تليق بهذا المقام العالي، ولعل أصدق الألقاب ما أطلقه أطفال الكويت وهم يتجمعون حول السيارة الأميرية في تظاهرة عفوية ((بابا صباح)) ليسمعوا العالم اجمع ان هذا ابو الشعب وحبيبه والقائد العظيم الذي التصق بشعبه فأحبهم وأحبوه، فأصبح كل مواطن كويتي حارساً له من تلقاء نفسه، فهو لايحتاج حرساً وهو يتجول بين الناس ويشاركهم أفراحهم بتلك التظاهرة العفوية، فكان هذا المنظر الرائع الذي بهر العالم اجمع وتناقله مستخدمو وسائل التواصل في كل مكان، منظر الراعي والرعية جنبا الى جنب، هو نجم احتفالات هذا العام بشهادة الجميع، لذلك توقف التاريخ لايعرف كيف يكتب ماجرى.

حفظك الله ياصاحب السمو ورعاك وأطال الله في عمرك وأبقاك ذخرا للكويت واهلها والمقيمين على أرضها، فقد أحرجت زعماء العالم واتعبت من يريد ان يسير على نهجك، فليس كل حكام العالم صباح حبيب الشعب، وليست كل البلدان الكويت وليس كل الشعوب أهل الكويت، فما يحدث على هذه الارض الرائعة الطيبة لايحدث في أي مكان بالعالم، فلا مثلها ولاقبلها ولا بعدها فهذه هي الكويت وهذا هو الشعب، وهذا حبيب الشعب …زين