الوطن في اللغة هو مكان اقامة الانسان ومقره وما ينتمي اليه سواء ولد فيه او لم يولد والوطن بالمعنى السياسي المعاصر يشمل المواطن والمقيم وبالمفهوم الاسلامي وطن العروبة والاسلام ثم يمتد ليشمل وطن الانسانية جمعاء… وفي كل من هذه او تلك من المعاني والمفاهيم جاءت توجيهات الاسلام واضحة جلية في الانتماء اليها وحبها لان الاسلام دين عالمي ودين الرحمة ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كما قال رب العزة سبحانه (وما ارسلناك الا رحمة للعالمين).

وحتى لا يتسع حديثنا عن الاوطان والوطن بمختلف معانيه نركز على الوطن الذي ولد فيه الانسان ويحيا على ترابه وينتمي اليه.

وعلى حب الوطن وكيف يكون هذا الحب.. فيما يلي لقطات حول الموضوع:

حب الوطن من الايمان

الوطن هو الامن والايمان هو الاستقرار الذي يحيا لاجله الانسان.. وطني العزيز وفيك كل صبابتي ومراتع الاحلام.

وطني العزيز وانت جنتي التي فيها العيش واسعد الايام وطني العزيز وانت من ادعو له عقبى صلاتي دائما وصيامي.

وهنا يبقى السؤال عن حب الوطن وكيف يتحقق؟

نقول وبالله التوفيق:

اننا من واقع الايمان انما نعبر عن حبنا للوطن عندما نحفظه ممن يتعرضون له بتهديد ونبذل قصارى جهدنا لرفعة شأنه وتقدمه وازدهاره وان يبقى وطننا عزيزا موحدا وكريما ونمنع عنه عبث العابثين وفتن الحاقدين وغيرهم.

ان حب المرء لوطنه وشعوره بالانتماء اليه امر فطري وعاطفة انسانية اصيلة يشترك فيها جميع الناس على تنوع اعراقهم واختلاف مشاربهم والاسلام – الذي هو دين الفطرة والانسانية – لم يقف في وجه هذا الميل الطبيعي بل اقر ذلك وعززه وجعل منه سبيلا للعمل الصالح والفعل الخير.. كيف لا؟ وقد علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حبه لوطنه في موقف بالغ التأثير والروعة عندما وقف ليلة الهجرة على مشارف مكة المكرمة والتفت تلقاءها ليبثها كلمات الوداع الحارة قائلاً: «ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك» لقد كانت تلك الكلمات الرقيقة تعبيرا صادقا عن حبه لوطنه الذي نشأ فيه وترعرع في اكنافه وتنعم من خيراته.

حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال او شعارات ترفع ولا هو خطابات رنانة تشعل الروح الحماسية ويهتف بها الشعب، بل هو فعل قبل القول وترجمة على ارض الواقع فحب الوطن يكون بالدفاع عنه لاخر رمق والوقوف الى جانب قضاياه في الحرب والسلم ودحر كل غاصب يحاول ان يعتدي عليه، كما ان حب الوطن يكون بأن نحافظ على جميع مقدراته من السلب والنهب وان نحمي تاريخه الماضي وان نحرس حاضره وان نرعى مستقبله ومستقبل ابنائه فالوطن لا يريد من ابناء شعبه ان يكتبوا اسمه ويعلقوه تميمة في صدورهم بل يريد منهم ان يبقى الاولوية في حياتهم في كل شيء وان يكون العطاء له غير محدود ابدا.

اننا احوج ما نكون في مرحلة اهتزاز الاوطان الى تعزيز هذا الحب والى التربية عليه وان نعتبر ذلك جزءا من ايماننا بل جزءا اساسيا منه.

حب الوطن كيف نحققه؟

وحتى يتحقق حب الوطن عند الانسان لابد من تحقق صدق الانتماء الى الدين اولا ثم الوطن ثانيا اذ ان تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف تحث الانسان على حب الوطن ولعل خير دليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف يخاطب مكة المكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي اخرج منه. ولولا ان رسول الله صلى عليه وسلم وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا القول الذي لو ادرك كل انسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن يتجلى في أجمل صوره واصدق معانيه.

واذا كان الانسان يتأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ على ترابها وعاش من خيراتها فإن لهذه البيئة عليه بمن فيها من الكائنات وما فيها من المكونات» حقوقا وواجبات كثيرة تتمثل في حقوق الاخوة وحقوق الجوار وحقوق القرابة وغيرها من الحقوق الاخرى التي على الانسان في كل زمان ومكان ان يراعيها وان يؤديها بكل صدق واخلاص وفاء وولاء وحبا لوطنه.

عموما يمكننا تلخيص امكانية تنمية الشعور بحب الوطن وتعزيزه في النقاط الآتية:

1 – تربية الانسان على استشعار ما للوطن من افضال سابقة ولاحقة عليه «بعد فضل الله سبحانه وتعالى» منذ نعومة اظفاره ومن ثم تربيته على رد الجميل ومجازاة الاحسان بالاحسان لاسيما ان تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف تحث على ذلك وترشد اليه كما في قوله تعالى: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» – سورة الرحمن/ 60.

2 – الحرص على مد جسور المحبة والمودة مع ابناء الوطن في اي مكان منه لا يجاد جو من التآلف والتاخي والتازر بين اعضائه الذين يمثلون في مجموعهم جسدا واحدا متماسكا في مواجهة الظروف المختلفة.

3 – غرص حب الانتماء الايجابي للوطن وتوضيح معنى ذلك الحب وبيان كيفيته المثلى من خلال مختلف المؤسسات التربوية في المجتمع كالبيت والمدرسة، والمسجد والنادي ومكان العمل، وعبر وسائل الاعلام المختلفة مقروءة او مسموعة او مرئية.

4 – تربية ابناء الوطن على تقدير خيرات الوطن ومعطياته والمحافظة على مرافقة ومكتسباته التي من حق الجميع ان ينعم بها وان يتمتع بحظه منها كاملا غير منقوص.

5 – الاسهام الفاعل والايجابي في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته سواء كان ذلك الاسهام قوليا او عمليا او فكريا وفي اي مجال او ميدان لان ذلك واجب الجميع وهو امر يعود عليهم بالنفع والفائدة على المستوى الفردي والاجتماعي.

6 – التصدي لكل امر يترتب عليه الاخلال بأمن وسلامة الوطن والعمل على رد ذلك بمختلف الوسائل والامكانات الممكنة والمتاحة.

7 – الدفاع عن الوطن عند الحاجة الى ذلك بالقول او العمل… الخ.