حجاب جنان بين دميثير والهاشم!

أثار حجاب وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري جدلا بين النائبين صفاء الهاشم وخلف دميثير خلال الجلسة التكميلية لمجلس الامة امس، جاء كما يلي :
• دميثير : حجاب الوزيرة به دعاية اعلانية لشركة.
– الهاشم: هذا ماركة … اشعرفك انت؟
• دميثير: اعرف الماركات اكثر منج لكن حنا في قاعة مو بمحل ماركات.