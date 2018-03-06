حجب رقم 13 تكريما لاستوري

روما-أ ف ب:

قرر فريقا فيورنتينا وكالياري الايطاليان لكرة القدم سحب القميص رقم 13 الذي كان يحمله مدافعهما الدولي دافيدي استوري الذي وافته المنية ليلة الاحد الماضي بحسب ما اعلنه نادي فلورنسا امس.

وكتب فيورنتينا في حسابه على تويتر: «تكريما له ولجعل ذكرى دافيدي أستوري لا تمحى من الذاكرة، قرر كالياري وفيورنتينا سحب القميص رقم 13».

وأرفق فيورنتينا رسالته بصورة لأستوري مرتديا قميصه كتب عليها: «هذا القميص لك إلى الأبد».

ونشر كالياري، النادي الذي بدأ فيه أستوري مشواره في دوري الدرجة الاولى الايطالي ولعب معه لستة مواسم، رسالة مشابهة على تويتر، مع صورة للمدافع السابق يحمل القميص الأحمر والأزرق لنادي سردينيا.

وتوفي أستوري عن سن 31 عاما في غرفة الفندق الذي نزل فيه فريقه فيورنتينا تحضيرا للقاء مضيفه اودينيزي في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي والتي أرجئت مبارياته التي كانت مقررة الأحد الماضي.

وستخضع جثة أستوري الى التشريح اليوم لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة على ان تقام مراسم الدفن غدا في فلورنسا.

واثار رئيس اللجنة الاولمبية الايطالية جوفاني مالاغو جدلا كبيرا باعلانه ان فيورنتينا قرر تمديد عقد أستوري، ودفع رواتبه الى عائلته بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الاولمبية الايطالية جوفاني مالاغو.

وقال مالاغو في ختام اجتماع للرابطة الايطالية لكرة القدم الموجودة حاليا تحت وصاية اللجنة الاولمبية الايطالية: «فيورنتينا جدد عقد أستوري. الرواتب ستمنح لعائلته وصديقته وابنته»، واصفا قرار عائلة ديلا فالي المالكة لنادي فيورنتينا ب»لفتة لطيفة جدا».

ولكن نادي فروينتينا لم يؤكد هذا الخبر ونشر بيانا مقتضبا جدا على موقعه الرسمي جاء فيه: «فيورنتينا، دائما تحت الصدمة في هذه اللحظة الدرامية، يطلب الصمت والاحترام من الجميع».

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال مصدر في النادي ان مالاغو «تحدث بسرعة كبيرة واعطى انباء وهمية، وكانت فكرة تمديد عقد أستوري قد عممت بالفعل على الشبكات الاجتماعية في إيطاليا.