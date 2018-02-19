حجز مركبات 6 مستهترين في الأحمدي

كتب – منيف نايف:

شن رجال أمن الاحمدي حملة امنية موسعة استهدفت المستهترين في ارجاء محافظة الاحمدي واسفرت عن ضبط 6 مستهترين وحجز مركباتهم.

انطلقت الحملة من منطقة الصباحية حيث جرى القبض على احد المستهترين وهو يستعرض بمركبته على احد الدوارات وجرى حجز مركبته وامتدت الحملة الى مناطق الفحيحيل والاحمدي وفهد الاحمد حيث تم حجز 5 مركبات.