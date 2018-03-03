حجز 70 مركبة وتحرير 120 مخالفة في الجليب

كتب – منيف نايف:
نفذ رجال مديرية امن الفروانية حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة جليب الشيوخ وأسفرت عن تحرير 120 مخالفة مرورية.
ووفق مصدر أمني فإن الحملة اسفرت ايضا عن ضبط 70 مركبة مخالفة و50 رخصة قيادة ودفتر، لافتا الى انه جرى احالة المركبات الى كراج الحجز، مؤكدا استمرار الحملات في جميع مناطق المحافظة.
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كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال