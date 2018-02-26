طلال السعيد

رئاسة دولة الكويت لمجلس الامن حدث تاريخي، تزامن مع احتفالاتنا بالمناسبات الوطنية اليوم الوطني وذكرى تحرير بلدنا الغالي من الاحتلال العراقي الغاشم، وهذا الحدث لا يقل أهمية عن المناسبتين، فليس بالشيء السهل او البسيط ان تترأس الكويت مجلس الامن، وحال ترؤسها للمجلس تتبنى قرارا مهما تنجح بعد جهد جهيد بأخذ الموافقة عليه يخص وقف إطلاق النار في سورية الجريحة ولعل في هذا القرار الفرج لمستضعفين تدكهم الطائرات ليلاً ونهارا ولَم يلتفت لهم العالم حتى كادوا يبادون خصوصا في الغوطة حيث يتوالى عليهم القصف الا ان القرارالكويتي العظيم كان خير عون لهم، وهذا الإنجاز التاريخي الكويتي مع الاسف مر مرور الكرام، ولَم يتعد كونه خبرا لم يعط حقه إلاّ في نشرة الأخبار ويبدو ان الاحتفالات باليوم الوطني والنقل الحي من يوم البحار، انساهم هذا الإنجاز العظيم والحدث التاريخي والنصر العظيم للديبلوماسية الكويتية، التي أرسى دعائمها أميرنا المفدى حفظه الله، ولايزال يرعاها بحكمته وحنكته وتجربته الثرية ومازالت تسير على خطاه الخارجية الكويتية.

المؤسف حقا أن هذا الحدث التاريخي لم يسلط عليه الضوء الكاشف كما يجب من قبل الاعلام الكويتي الرسمي، وتم التعامل معه كخبر فقط في نشرة الأخبار مثله مثل الأخبار المحلية، وكان يفترض ان يكون محط اهتمام كبير، كما هو إنجاز كبير على مستوى العالم، ولكن يبدو ان سوء التقدير لايزال ديدن من يتعامل مع الأخبار متصورين ان نقل الاحتفالات اهم من هذا الحدث التاريخي غير المسبوق الذي كان يجب ان يحتفى به بالشكل الصحيح اعلاميا وتعقد من اجله الندوات والبرامج الخاصة تزامنا مع احتفالات الكويت بعيدها، فنحن نعلم ونقدر أهمية قرارات مجلس الامن، خصوصا ان قرار تحرير دولة الكويت جاء من مجلس الامن الذي نرأسه حاليا، واستطاعت ديبلوماسيتنا في اول ايّام رئاستها استصدار ذلك القرار التاريخي الذي سوف يكون بإذن الله بداية لوقف شامل لإطلاق النار لسورية وعودة الهدوء اليها وعودة أهلها الطيبين.

إنجاز عظيم وكبير لدولة الكويت كتبه التاريخ بأحرف من نور ولَم تجد اجهزة اعلامنا تسويقه بالشكل الذي يستحقه وهكذا نئد بايدينا بحسن او بسوء نيّة، نجاحاتنا وانجازاتنا التي ينظر اليها العالم كله بإعجاب شديد، وننظر نحن اليها كخبر في نشرة الاخبار..زين.