بمناسبة الأعياد الوطنية واحتفالاً بالكويت وأميرها قائد الإنسانية، قامت شركة كويت ستيل (الشركة المتحدة لصناعة الحديد) بإهداء أوبريت غنائي بعنوان «اصعد سما» إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأبناء الوطن.

وتأتي الأغنية لتؤكد التزام الشركة بمشاركة الشعب الكويتي العظيم احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير تحت قيادة قائد الإنسانية. وتهدف الأغنية الى إبراز الانجازات الاستثنائية ومسيرة نجاحات سموه في دعم قطاع الانشاءات والبناء لتحقيق النهضة والتنمية في الكويت الى جانب الارتقاء بمكانة الكويت إلى أعلى المحافل الدولية من خلال بناء قواعد راسخة لأجيال واعدة تحت قيادته الحكيمة والتي دفعت بعجلة التنمية في البلاد إلى الأمام.

وتعد «اصعد سما» أحد الأعمال الناجحة من كلمات الشاعر سلطان الحربي وغناء الفنان القدير نبيل شعيل والفنان مطرف المطرف وهي من ألحان فهد الناصر، وأخراج حسين حمادي وتنفيذ مجموعة سنيار.

وشاركت عدة رموز كويتية فنية وتاريخية في تلك اللوحة الوطنية ومنها المُعلم صالح العجيري والذي ظهر في بداية الأغنية متمنياً لسموه دوام الصحة ليحقق رؤيته الصائبة وقيادته الحكيمة بدفع عجلة التنمية في البلاد إلى الأمام.

وتعليقاً على إطلاق الأغنية قال عوّاد بزيع الخالدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كويت ستيل: «هذا العمل الفني يعد تعبيراً عن مشاعرنا الوطنية الصادقة بمناسبة الأعياد الوطنية وتجاه صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية داعين المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الكويت بالخير واليمن والبركات. إن هذه المبادرة المتواضعة ما هي سوى عربون تقدير ووفاء لأمير الحكمة وقائد الإنسانية داعين الله أن ينعمه بالصحة وأن يعينه لكل ما فيه خير ورفعة لوطننا».

ومن جانبه أكد فيصل عوّاد الخالدي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كويت ستيل أن تصوير الأغنية عكس الروح الوطنية والمحبة الشعبية لصاحب السمو وامتنانهم اللامتناهي لرؤيته الستراتيجية الحكيمة التي ترتقي بمكانة الكويت إلى أعلى المستويات.