طلال السعيد

يقول المثل حدّث العاقل بما لايليق فان صدّق فلا عقل له! هذا المثل ينطبق تماما على الاقتراحات اللا معقولة التي يتقدم بها بعض اعضاء مجلس الامة هذه الأيام، والتي من شأنها اضاعة وقتهم ووقت المجلس بمناقشة أمور من المستحيل تطبيقها والقصد منها مغازلة الشارع الكويتي، او مايسمى مقترحات شعبوية من اجل إبراء الذمة وإلا هل يعقل ان يتقدم احدهم باقتراح سجن من عنده صديقة وهو متزوج؟ فكيف يتم تطبيق هذا الاقتراح وهل يعقل أن يسأل كل مواطن من هي التي بصحبتك ويدقق على الإثباتات، ومن هي الجهة التي سوف تعنى بتطبيق هذا الاقتراح، والى أين سوف تصل الامور بعد ذلك؟ قد يتصور البعض أن هناك من سيصدق ان تلك الاقتراحات جدية، أو أنها قابلة للتطبيق وعلى فرض انها اقرت في المجلس هل ستقرها الحكومة أو توافق عليها! وهي بالأساس فيها تقييد للحريات العامة، فهل من المعقول أن الدول المجاورة تتطور في مجال الحريات العامة ونحن نتراجع بعد ان كنّا روادا؟ المؤسف حقا اضاعة الوقت المجلس والاعضاء بما لاينفع الوطن ولا المواطن وهنا يبرز دور المحاسبة الشعبية لاصحاب الاقتراحات اللامنطقية التي لا يقبلها العقل نهائيا!

الكويت بحاجة الى اقتراحات تدفع بعجلة التنمية بما يتفق مع النهضة الحالية التي تشهدها البلاد ولو ان كل عضو كرس وقته لخدمة قضية من القضايا المهمة مثل التعليم والصحة والاسكان والتركيبة السكانية لكان ذاك أفضل من تلك الاقتراحات التي لا داعي لها…زين.