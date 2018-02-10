تباين في المعلومات المعلنة عن موقع الحريق بين “غرفة خدمات أحد المطاعم” و”مولد كهربائي”

“السياسة” – خاص:

للمرة الثانية منذ افتتاحه، اندلعت النيران مساء اول من امس في مركز جابر الاحمد الثقافي ما اضطر القائمين عليه لاخلاء مرتادي ساحة المطاعم التابعة للمركز، وسط مخاوف من وجود قصور في اجراءت الأمن والسلامة الامر الذي يعرض حياة مرتادي المركز للخطر ويسيء لصورة وسمعة الكويت خصوصا انه يعتبر وجهة لكبار ضيوف البلاد.

وفيما ارجعت الادارة العامة للاطفاء الحادثة الى “حريق محدود في غرفة خدمات أحد المطاعم عمل رجال الاطفاء على اخماده من دون وقوع اصابات او اضرار”، ولفتت الى ان عمليات الاخلاء جاءت كاجراء احترازي، اوضحت ان المركز لم يتأثر من جراء الحادث وهو مستمر في إقامة فعالياته ماعدا الجزء الخاص في ساحة المطاعم الخارجية التي اوقفت حاليا عن استقبال مرتاديها بشكل احترازي.

وكانت “الاطفاء” أعلنت في بيان آخر اخماد حريق محدود نشب في مولد كهربائي باحدى غرف مبنى الخدمات الخارجي في مركز (جابر الاحمد) الثقافي مشيرة الى عدم وجود أي إصابات بشرية أو اي أضرار تذكر.

ووسط التباين في المعلومات المعلنة حول الحريق الذي يعد الثاني بعد حريق “دار الاوبرا” الذي اندلع في فبراير 2017، برزت تساؤلات كثيرة حول اجراءات الامن والسلامة المتبعة في مركز جابر الاحمد الثقافي، فضلا عن استغراب بشأن المعلومات المتناقضة.