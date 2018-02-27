حريق شقة أخلى مجمعاً سكنياً في خيطان

أخلت فرق الإطفاء مساء أول من أمس مجمعاً سكنياً في منطقة خيطان بعد إندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس.
وفي التفاصيل فإن بلاغا بالحريق ورد إلى مركز عمليات الإطفاء وعلى الفور توجه إلى الموقع رجال مركزي إطفاء الفروانية وصبحان بقيادة المقدم عبدالرحمن البصيري والمقدم محمد المعيوف.
وعملت فرق الإطفاء على إخلاء سكان المجمع إحترازياً، وتمت عملية مكافحة الحريق وإخماده من دون وقوع أي إصابات بشرية حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
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