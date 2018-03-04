«حزب الله» العراقي يحرج الحكومة ويلوح بضرب القوات الأميركية

بغداد – وكالات:

توعدت كتائب «حزب الله» العراقي، القوات الأجنبية في البلاد، في إشارة إلى القوات الأميركية الموجودة بالتنسيق مع الحكومة، محرجة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي ذكّر مجدداً بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

واعتبر «حزب الله» أن الإدارة الأميركية ستلتف على «قرار مغادرة القوات الأجنبية من البلاد، مشيراً إلى أنها «ستخلق مجموعات إرهابية جديدة لتبرر بقاء قواتها في العراق».

وفسر قرار مجلس النواب على أنه يدعو إلى محاربة كل قوات أجنبية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث باسم «الكتائب» جعفر الحسيني قوله، «نحن نعاني من احتلال أميركي مهيمن على القرار السياسي، فما الفائدة من دخول العملية الانتخابية، نريد التخلص من الاحتلال أولاً ومن ثم الدخول في العملية السياسية».

وأضاف إن «المقاومة حسمت خيار المواجهة مع الأميركان منذ أشهر»، مؤكداً أن «غالبية المتواجدين في تحالف الفتح الانتخابي قادرين على مواجهة المشروع الأميركي».

وأشار إلى أن «كتائب حزب الله» ذاهبة إلى «طرد الأميركيين، في هذه المرحلة ومع انشغال العديد من الأحزاب السياسية بالدخول في الانتخابات، هناك توسع أميركي ومحاولات لإيجاد فرص لإنشاء قواعد لهم في العراق».