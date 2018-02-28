“حزب الله” يخاطب جمهوره بلعبة الكترونية تحاكي قتاله بسورية

بيروت – أ ف ب: ينتقل أحمد بلباسه العسكري وسلاحه الفردي من معركة إلى أخرى داخل الأراضي السورية، يطلق النيران ويرمي القنابل على خصومه افتراضياً، عبر لعبة الكترونية أطلقها “حزب الله” اللبناني، أمس، باحتفال رسمي بالضاحية الجنوبية، معقله قرب بيروت، بوصفها محاكاة لتجربته في القتال إلى جانب نظام دمشق.

وأوضح مدير البرامج المسؤول عن تصميم اللعبة، التي اختارت وحدة الاعلام الالكتروني التابعة لحزب الله لها تسمية “الدفاع المقدس – حماية الوطن والمقدسات”، حسن علام، أنها “تعكس تجربة حزب الله في سورية”، مضيفاً أن “الفكرة نشأت انطلاقاً من الاحداث الواقعية على الأراضي السورية، وعلى الحدود والأراضي اللبنانية”.

وتبدأ اللعبة، بدخول بطلها أحمد إلى مقام السيدة زينب قرب دمشق لزيارته، وأثناء الزيارة، يتعرض المقام للقصف، ثم يظهر أحمد بلباس عسكري داخل غرفة تتصدرها صورة الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله، قبل أن يحمل السلاح وينضم لمقاتلي الحزب على أرض المعركة.

واختار مصممو اللعبة، اختصار خصوم “حزب الله” بسورية بتنظيم “داعش”، الذي يمكن خلال مراحل اللعبة مشاهدة راياته “مموهة”، وعبارات على الجدران بينها “داعش مرّ من هنا”.

ومن مقام السيدة زينب، يخوض بطل اللعبة معارك تزداد صعوبتها من مرحلة الى أخرى، تقوده إلى منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، حيث خاض حزب الله في العام 2013 أولى معاركه العلنية ضد الفصائل المعارضة، قبل تصاعد نفوذ “داعش”.

وتنتهي اللعبة في منطقة رأس بعلبك اللبنانية الحدودية، حيث خاض الجيش اللبناني و”حزب الله” معارك منفصلة على جانبي الحدود ضد “داعش” صيف العام 2017، أنهت سيطرة التنظيم في لبنان.

وأنجزت اللعبة بتقنيات عالية وتتضمن رسومات ثلاثية الأبعاد للمعالم، مثل كنيسة مار الياس والمسجد الكبير في منطقة القصير.

وحول احتمال اصدار أجزاء جديدة، قال علام “أحمد سيتابع المعركة، وقد ينتقل إلى أماكن أخرى وليس بالضرورة في سورية”.

ويبدو أن “حزب الله” يسعى من خلال اللعبة، لتقريب فكرة القتال بسورية أكثر من جمهوره، بعدما قتل المئات من مقاتليه خلال سنوات النزاع، حيث أوضح علام أن الهدف أن يعلم اللاعبون “ماذا حدث، وماذا كانت تفعل الناس التي بذلت تضحيات”، مضيفا “سيعاني اللاعب ليربح وينتقل من مرحلة الى أخرى، وسيرى كم أن عمل المقاومين صعب”.