حزب شفيق يعلن دعم السيسي في سباق الرئاسة

القاهرة – الأناضول: أعلن حزب “الحركة الوطنية”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، أمس، دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.
وذكر بيان للحزب عقب اجتماع أمس، غاب عنه شفيق، أنه “عقب قرار الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب، بعدم الترشح، واستطلاع قواعدنا الحزبية بالمحافظات في المرشح الذي يرونه مناسباً لقيادة البلاد، جاءت نتائج الاستطلاعات جميعها وبنسبة بلغت نحو 85 في المئة مدعمة لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد انتخابه لفترة رئاسية ثانية”.
ودعا المصريين لضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم الالتفات لدعوات المقاطعة التي صدرت عن بعض التيارات والأحزاب السياسية.
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