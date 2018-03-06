حسن الماجد يصور “الخطايا العشر”

يصور الفنان البحريني حسن الماجد حاليا المسلسل الدرامي الرمضاني “الخطايا العشر” من تأليف حسين المهدي وانتاج قحطان القحطاني، والذي بدأ تصويره قبل ايام في البحرين.
يجدر بالذكر ان مسلسل “الخطايا العشر” يشارك به نخبة من النجوم ابرزهم: هيفاء حسين، عبدالمحسن النمر، محمد الصفار، قحطان القحطاني، نور الشيخ، فاطمة الحوسني، عبدالله ملك، حسن محمد، والوجه الجديد سمر المير ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –