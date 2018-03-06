حسن الماجد يصور “الخطايا العشر”

يصور الفنان البحريني حسن الماجد حاليا المسلسل الدرامي الرمضاني “الخطايا العشر” من تأليف حسين المهدي وانتاج قحطان القحطاني، والذي بدأ تصويره قبل ايام في البحرين.

يجدر بالذكر ان مسلسل “الخطايا العشر” يشارك به نخبة من النجوم ابرزهم: هيفاء حسين، عبدالمحسن النمر، محمد الصفار، قحطان القحطاني، نور الشيخ، فاطمة الحوسني، عبدالله ملك، حسن محمد، والوجه الجديد سمر المير ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان.