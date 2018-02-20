حسن محمد تميز في “رماد في رماد”

نال الفنان البحريني حسن محمد جائزة التميز في التمثيل في مهرجان أوال المسرحي الدولي الحادي عشر عن دوره في مسرحية “رماد في رماد” من تأليف الكاتب البريطاني هارولد بنتر واخراج عيسى الصنديد وشاركته في التمثيل الفنانة دانة آل سالم.

كان الفنان حسن محمد قد توقف عن تقديم الادوار الجادة والمشاركة في عروض المهرجانات واكتفى بتقديم ادوار كوميدية في المسرح التجاري ومسرح المناسبات، ولكنه اثبت علو كعبه كفنان متمكن وصاحب موهبة واسلوب مبدع، خصوصا ان المسرحية احتاجت اجادة تامة للغة العربية الفصحى علاوة على انها على درجة عالية من التعقيد وبها خليط من المشاعر ما يتطلب من الممثل مجهوداً غير عادي وقدرة فائقة وحسن محمد كان كذلك، فقد اظهر قدرة خاصة في اداء الدور ولهذا استحق الجائزة.