حضانة الراشد احتفلت بأعياد الديرة

أمضى أطفال حضانة عبدالعزيز عبد المحسن الراشد وأولياء أمورهم ساعات من البهجة في الحفل السنوي الذي نظمتها إدارة الحضانة احتفاء بأعياد الوطن، والذي تضمن الكثير من الفقرات الفنية التراثية التي أداها الأطفال تعبيرا عن انتمائهم وحبهم لوطنهم الكويت.

حضر الحفل رئيسة مجلس إدارة الحضانة نجيبة الخرافي، والمديرة سوسن الشايجي، والمشرفة العامة ميادة رحمة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية اللواتي رحبن بأولياء الأمور وشاركن الأطفال مشاعر الفرح بهذه المناسبة.

وقد تزينت الحضانة بأعلام الكويت ومجسمات عن المعالم التراثية والحضارية التي تساعد الأطفال الذين ارتدوا الأزياء الكويتية على التعرف على ماضي بلادهم المجيد وجوانب من عطاء الآباء والجداد.

وبهذه المناسبة قدمت الخرافي التهاني للشعب الكويتي داعية المولى عز وجل أن يحمي الكويت من كل مكروه وأن ينعم أهلها بالسلام والأمان في ظل قيادتها الرشيدة، وأكدت أن احتفال الحضانة هذا العام تضمن الكثير من الأنشطة الفردية والجماعية، منها المشاركة بعمل مشاريع لبعض معالم الكويت وتلوين العلم، بالإضافة إلى مشاركة آلية مكافي وحضور شخصية تراثية لسرد قصص شعبية كويتية للأطفال.