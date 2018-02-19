سعود السمكة

سعود السمكة

هذا هو العمل الإنساني الحقيقي، انها لمسة أخلاقية تعبر عن حجم البعد الإنساني لدى هذا القائد الرمز في تواضعه… في حبه لعمل الخير، في بلاغة الحس الذي يسكنه إزاء الآخرين، في تفهمه لمعاناة الانسان المعسر حين تدفعه هذه العسرة الى خلف قضبان السجن وفاء للدين الذي عليه في الرحمة التي تسكن قلبه ازاء أسر هؤلاء المعسرين نساء واطفالا وأما وأبا طاعنين في السن، في صفاء روحه وسموها التي شملت في المكرمة المواطن والمقيم، حيث ان البعد الإنساني حين يفيض في الانسان فإنه لا يفرق بين انسان وإنسان في المصائب والمحن وما اكثر من محنة العسرة ايلاما على المرء حين يصاب فيها ويدفع ثمنها «حبسا» في الغربة وهو الذي ترك وراءه زوجة وأطفالا وأبوين طاعنين في السن، وجاء ليبتغي من فضل الله انه لاشك يكون الألم عليه مركبا فهو من جانب يعيش ظروف السجن المؤلمة ومن جانب ألمه على أسرته التي تركها دون معيل.

الله أكبر يا صاحب السمو ما أروعك إنك تؤكد للعالم يوميا المعنى السامي للعمل الانساني، وتؤكد لهذا العالم ان الكويت لا تغرق في هذا الجانب لانها في عملها دائما تتطلع الى السماء تنشد الرضا من خالقها وتطمع في حبه ورحمته وحب نبيه وانسانيته «صلى الله عليه وسلم» ما أروعك يا صاحب السمو وما أروع روحك الشمولية، وهي تخوض غمار العمل الانساني بكل تجرد وحيادية أمام الله سبحانه وتعالى نتطلع إلى رضاه ونطمع في رحمته، اعطاك الله الشعور بالرضا وجعلك في طمأنينة دائمة حين تسمع غيرك يتمنى على الله سبحانه أن يرجع الى الدنيا ويتصدق ويكون من الصالحين «ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين» «سورة المنافقون آية «10»» ثم تنظر إلى ميزان حسناتك فتجده بإذن الله مليئا بهذه العبادة.

هذا هو صباح الأحمد وهو يتعامل مع عمل الخير بروح انسانية ورحمة روحية متوقدة فهو حاكم بفضل من الله متعدد المهارات فهو سياسي بامتياز وديبلوماسي بارع وانساني متميز الا انه في حكم القانون مختلف، فهو يحرص بشدة على تطبيقه على الجميع، ولا يتدخل في احكام القضاء التزاما بالمادة 163 من الدستور التي تقضي بان «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة».

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الان نعود الى بقية الصبيان في تنظيم «الاخوان» ونسألهم لماذا لم تتحدثوا عن هؤلاء الناس الذين دفعتهم ظروفهم الاقتصادية الى دخول السجن وتقتطعوا من اموال جمعيتكم جزءا من الاموال التي تبعثرونها من اجل التدخل بالعمل السياسي لتضعوها في العمل الإنساني؟ ولماذا وضعتم أعلامكم وسياسيكم وكتابكم في خدمة العصيان والتمرد على الدولة وممارسة ثقافة خرق القوانين والدفاع عمن ارتكب أفعالا منافية للقانون وتشنون حملة على السلطة القضائية كونها طبقت القانون على المذنبين؟

ان النشاط الذي قمتم به منذ نوفمبر 2011 ومازلتم تقومون فيه وتهددون بالعودة إليه ليس من طبائع اهل الكويت وسياسة «خذوه فغلوه» ليست من شيمة حكامها، فمن يدخل السجن لا يدخل إلا بناء على حكم قضائي نهائي مستوف من قبل جميع درجات القضاء، لكن طبائع اهل الكويت وشيمهم هي التراحم بينهم وبين بعض وبينهم وبين حكامهم وما قام به صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، إلا تجسيدا وتثبتا لهذه القيمة الانسانية الرفيعة السامية فهذه طبائع اهل الكويت التي انسلختم عنها واستبدلتموها بثقافة العداء لها!

حفظك الله يا صاحب السمو وأطال في عمرك وجعل هذه المكرمة في ميزان حسناتك.