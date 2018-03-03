حفلات فيصل الجاسم بين دبي والفجيرة

كتب – مطلق الزعبي:

يحيي الفنان فيصل الجاسم حفلة خاصة بمعرض “دبي العالمي للقوارب” بمشاركة الفنانة عريب حمدان، ومن المتوقع ان يقدم مجموعة من الاغنيات الجديدة بالاضافة الى اعماله الشهيرة السابقة التي حققت النجاح.

كما يشارك الجاسم في فعاليات مهرجان “الفجيرة” الدولي للفنون على مسرح كورنيش الفجيرة برفقة الفنان والملحن فايز السعيد.

يذكر ان فيصل الجاسم طرح اغنية “ياحمايم” من كلمات اصايل، والحان البحر، توزيع ابراهيم السويدي، وايقاعات سمير القطان، عود صادق جعفر، والاغنية حققت نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.