ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس الأوضاع في السجون والرعاية الصحية فيها ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات الإصلاحية، ووكيل وزارة الصحة .

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة تناولت الأوضاع السيئة بالنسبة للرعاية الصحية في السجون، وما سجلته من مشاهدات وتوصيات سابقة .

وبين أنه تم الإتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي الأثنين المقبل وتكليف وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون ، تمهيدا للإجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتفعيل الخطوات العملية السريعة لتنفيذ هذه الخطط.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع البدون وقررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة بالتحقيق في حوادث الإنتحار التي قام بها شباب من البدون والاسباب التي أدت إليها ومعايير حقوق الإنسان في شأن قضية البدون ، مشيرا الى أن الوضع مأساوي لا يقبله أي إنسان صاحب ضمير ، ولا يمكن أن نرى مثل هذه الحالات في الكويت بلد الإنسانية وتمر مرور الكرام .

وبين أن اللجنة ستطلب حضور وزير الداخلية أو من ينوب عنه من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحضور إجتماعها الخميس المقبل ، موضحا أن اللجنة ستجري تحقيقا شاملا وتقوم بزيارة الشخص الذي أقدم على إحراق نفسه واستدعاء من يمثل البدون داخل اللجنة.

وأكد أن أي طرف تنفيذي في الدولة لن يستثنى من التحقيق ، ووزير الداخلية هو رئيس الجهاز المركزي وبهذه الصفة هو مسؤول عن هذه الأوضاع ، مؤكدا ان البدون يتعرضون لظلم وتعسف وقرارات جائرة تحتاج إلى تحقيق.

ورأى أنه أمام مثل هذه الحالات فإن أقل ما يجب على مجلس الأمة هو تفعيل لجنة التحقيق ، مشددا على أن هؤلاء جزء من المجتمع ويشكلون أكثر 100 الف شخص ويحتاجون معالجة سريعة لقضيتهم .

وقال إن ما نسمعه عن اهتمام القيادة السيادة وإيجاد الحلول وما نسمعه عن توفير ضمانات الرعاية المتكاملة نحتاج إلى تنفيذه وتفعيله .

وأفاد بأن اللجنة تطرقت إلى موضوع القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركز على البدون ، والتي تسببت بضيق أكبر على هذه الفئة ، مؤكدا أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق.