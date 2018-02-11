كشف رئيس لجنة حقوق الانسان د.عادل الدمخي ان اللجنة اجتمعت امس مع وزارة الشؤون ممثلة بوكيل الوزارة والفريق التابع له حيث ناقشت المساعدات الاجتماعية وما تم طرحه في استجواب الوزيرة هند الصبيح.

واضاف الدمخي في تصريح الى الصحافيين انهم ناقشوا موضوع المساعدات الاجتماعية وآلية وطريقة ايصال هذه المساعدات وضرورة اشراك بعض الحالات التي لا تشملها.

وشدد على ضرورة الربط الآلي لتخفيف وطأة طلب هذه المساعدات ودمج بعض الحالات لكويتيين يستحقون ان تشملهم كما كفلها لهم الدستور، بالاضافة الى آلية العقود والقضايا العمالية التي اصبح لها بعد دولي كما يحدث الآن في قضية الفلبين.

واوضح ان اللجنة ناقشت موضوع الاضرابات العمالية وآلية علاجها لما لها اثر كبير في تشويه سمعة الكويت حيث طلبنا ضرورة عدم تقديم الدفعات المالية الا بعد تقديم كشوفات بالرواتب والسلامة المهنية والسكن الملائم.

وبين ان اللجنة طالبت لجنة المناقصات بعدم اعطاء الشركات التي عليها قضايا عملاية ومشكلات اي مناقصات ومشاريع مستقبلية، مشيرا الى ان من يمثل وزارة الشؤون في لجنة المناقصات يجب ان تكون عنده القوة لمنع اي شركة عليها قضايا عمالية.

من جانب آخر، اعلن الدمخي انه سيقدم مع بعض النواب غدا اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم والاحكام المتعلقة بقضية دخول المجلس.

وقال: اننا امام قضية خطيرة جدا حيث ان المفسدين في الارض يتمتعون ويشاركون في التشريع والرقابة ومطلقو السراح “يشقون ويخيطون” مثلما يريدون في حين ان من قاوم هذا النهج الفاسد والايداعات المليونية من الشباب الوطني يسجنون ومن هم يجب ان يكون لنا دور دستوري وتشريعي في حماية الامة.

وتابع قائلا: ان قضية دخول المجلس لم يكن فيها اساءة لسمو الامير وكانت في وجه الراشي والمرتشي وهي قضية سياسية انتصر لها سمو الامير عندما اسقط المجلس والحكومة وشكل حكومة جديدة ومجلسا جديدا في عام 2012.

واكد ان الامة يجب ان تقوم بدورها في حماية المصلحين والرأي العام بالطرق القانونية والدستورية بناء على المادة 75 في العفو الشامل كما لسمو الامير الحق في العفو الخاص.

ولفت الى ان الشباب المصلح اتهموا من قبل وزارة الداخلية بأبشع التهم وهذه الاجراءات اودت بهم الى هذا السجن ونحن نعترض على هذه الاجراءات، مشيرا الى اننا اتجهنا للمشاركة في الانتخابات وعدم المقاطعة لطي صفحة هذا الخلاف في المجتمع والبدء بصفحة جديدة.

واضاف: اننا نعمل على انهاء هذه القضية بالشكل القانوني والدستوري لاسيما انها هزت المجتمع الكويتي وفيها تضخمت البنوك وهناك من اعترف رسميا بأن هذه الحسابات تضخمت والشعب انتفض واسقط هؤلاء وغيرت الحكومة ورئيسها.

واشار الى ان سجن النواب سابقة تاريخية نحتاج فيها الى تشريعات جديدة نحمي بها الامة ولا علاقة لنا بمن يقول ان العفو يطلب ولا يفرض لأننا نسير وفق مواد الدستور وما تمنحه لنا هذه المواد.